Zjistěte, jaká práce by vás opravdu bavila!

Zamyslete se nad sebou a nepropadejte panice

Z předchozího zaměstnání jste odešli tzv. za lepším a ono nic. Chyba nemusí být ve vás, ale v práci, kterou si vybíráte v přesvědčení, že je pro vás ideální. Hlásíte se na pozice, na které máte kvalifikaci, praxi a jste v ní dobří, jen vás bohužel nenaplňuje. Pokud hned v prvním týdnu či dvou nebudete mít pocit, že do firmy patříte, nezoufejte, může být příliš brzy. Postupem času se do všeho dostanete, s kolegy nasbíráte společné zážitky a budete si více rozumět. Třeba vás práce začne opravdu bavit, až se do ní pořádně zakousnete. Časem se můžete dostat k zajímavějším projektům a můžete mít vliv na další chod firmy, stačí jen vydržet a mít trpělivost.

Změňte pracovní pozici ve firmě, kde pracujete

Pokud ani po pár měsících nebudete cítit, že je to to pravé ořechové, ale jinak budete obklopeni skvělým kolektivem a budete mít férového šéfa, domluvte se na jiné pracovní náplni. Dost často firmy obsazují nové pozice z řad svých zaměstnanců a jejich známých, teprve poté pouští volné místo veřejně do světa. Někdy se stává, že pracovní náplň nebývá identická s tím, co vám řekli na pohovoru, ale opravdu se nebojte zajít za svým nadřízeným a vše v klidu projednejte. Třeba budete mile překvapeni tím, co vám bude nabídnuto.

Zjistěte, co by vás opravdu bavilo a stalo se tak životním posláním

V klidu si sedněte a zamyslete se nad sebou, přemýšlejte o tom, co vás v dané práci nejvíce baví a co naopak nejméně. Jak se cítíte při komunikaci s lidmi, jste ve svém živlu nebo naopak trpíte a těšíte se, až to budete mít za sebou. Máte radši práci s čísly či se slovy? Jste kreativní nebo máte rádi systém, pevný řád a rutinu? Buďte upřímní sami k sobě, jen tak najdete ten správný směr, kam se v životě vydat. Každý má nějaký talent, jen ho objevit…

Objevte svůj talent a potenciál ve svém nitru

Ne každý má od malička určené, co bude jeho životním směrem a posláním. Jsou lidé, kteří se neustále hledají a neví co sami se sebou. Často mění zaměstnaní a ani si neuvědomují, že chybu musí hledat především u sebe. Abyste byli opravdu šťastní, musíte dělat to, co vás baví a dává vám smysl. Mysl se vytváří během prvních sedmi let života. Informace, které v dětství dostanete do svého mozku, později utváří vzorce chování a pocitů, které si přenášíte až do dospělosti. Dobře nastavená mysl vám usnadní rozpoznat vaše talenty a uvolnit svůj potenciál.

Jak poznáte, v čem jste dobří?

Přesuňte svou mysl zpátky do dětství a popřemýšlejte, co jste v té době rádi dělali. V dětství jsou totiž krásně vidět první náznaky toho, co nás skutečně baví a čím bychom se v životě měli zabývat. Později jsme okolním světem a lidmi, kteří nás obklopují formováni k zodpovědnosti, práci a stresu a na to, co nás skutečně dělá šťastnými, zapomínáme. Pokud si stále nedokážete vzpomenout, jaký máte talent, vyzkoušejte speciální talentové testy, mnohé z nich jsou přístupné volně na internetu. Např. na stránkách http://testosobnosti.zarohem.cz/test.asp a http://www.emiero.cz/. On-line psychologické testy k výběru budoucí kariéry nabízí i úřad práce a najít je můžete také na stránce http://www.zkouskaosobnosti.cz/. Výsledkem budete určitě překvapeni. I práce pro vás může být zábava!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová