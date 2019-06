16.06.2019 V Žiželicích zvolili nové zastupitelstvo

16. června 2019

V sobotu voliči vybrali nové zastupitele v Žiželicích v Ústeckém kraji. Volby se v obci s 343 zapsanými voliči uskutečnily v rámci jednoho volebního okrsku. O sedm mandátů usilovalo 49 kandidátů, volební účast dosáhla 67,06 %.

Mandát získal 1 muž a 6 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 47,6 let. Nejstaršímu zvolenému je 59 let, dvěma nejmladším 41 let.

„Přestože se v tomto termínu uskutečnily volby pouze v jedné obci, Český statistický úřad musel být připraven jako v případě jakýchkoliv jiných voleb . Proběhly zátěžové testy, zkoušky systému i proškolení všech zaměstnanců, kteří se na volbách podíleli. Velmi proto vítáme iniciativu k zavedení pevných volebních dnů, která by do budoucna proces zpracování zefektivnila,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

O některý z mandátů v sedmičlenném zastupitelstvu se ucházelo celkem 49 platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 45,9 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo v době voleb

18 let, nejstaršímu 66 let. Plných 47 % z celkového počtu kandidátů tvořily ženy, kterých bylo 23. Pro nové volby bylo v Žiželicích zaregistrováno šest kandidátních listin, z toho pět místních sdružení nezávislých kandidátů a jedna kandidátní listina politické strany

Bez politické příslušnosti bylo 48 kandidátů, tedy 98 %, členem politické strany byl jeden kandidát.

Výsledek voleb byl zpracován v sobotu v 23.50 hodin a v pondělí jej projedná Státní volební komise. Po schválení budou výsledky uveřejněny ve Sbírce zákonů.