Ministři financí EU tlačí na Itálii, aby plnila rozpočtové cíle

Eurodolar se vrátil pod hranici 1,13 a nepotřeboval k tomu ani silná americká data. Zcela postačilo, že ministři financí EU pokračují v tlaku na italskou vládu, aby dodržovala fiskální cíle, ke kterým se zavázala. Evropské komisi a obecně severní části eurozóny vadí, že Itálie opustila cestu snižování veřejného dluhu, což s ohledem na to, že země znovu upadla do mírné recese není až tak překvapivé. EK a ministři financí však zřejmě počkají na čerstvější fiskální data (hlavně pokud jde o dluh), než pošlou do Říma silnější varování. Italské vládní dluhopisy euro a zároveň i bezpečný švýcarský frank však budou pozorně sledovat zdali se italské vládní koalice pustí do dobrodružství vydávat paralelní měnu v podobě nově vydávání miniaturních pokladničních poukázek s nekonečnou splatností - tzv. mini-Bots.Dnes odpoledne však budou trh zajímat americká data, která naznačí jak je na tom reálná ekonomika před blížícím se zasedáním Fedu.