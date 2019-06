Zpracovatelský průmysl USA v květnu zvýšil produkci, letos poprvé

Produkce zpracovatelského průmyslu ve Spojených státech se v květnu zvýšila o 0,2 procenta a v letošním roce tak vykázala první měsíční vzestup. Přispěla k tomu výroba motorových vozidel a jejich komponentů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila americká centrální banka (Fed).



Dnešní data by mohla zmírnit obavy, že na americké výrobce má dopad zpomalující se globální ekonomika. Produkce zpracovatelského průmyslu v USA se v lednu, únoru a dubnu snížila, v březnu zůstala beze změny.



Ekonomové se obávají, že obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou přispívá ke globálnímu zpomalení. Podle dnešní zprávy průmyslová produkce v Číně neočekávaně zpomalila na nejnižší tempo za 17 let.





V USA v květnu vzrostla výroba motorových vozidel a komponentů o 2,4 procenta. Bez obou těchto sekcí zpracovatelský průmysl stagnoval. Vyhlídky tohoto sektoru, který se na ekonomice podílí asi 12 procenty, jsou poznamenány skutečností, že účinek loňských stimulů v podobě vládních výdajů a daňových škrtů odeznívá.Celková produkce amerického průmyslu , který zahrnuje také veřejné služby a těžební činnost, v květnu stoupla o 0,4 procenta.