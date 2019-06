CVVM: Víc než polovina Čechů pokládá svou životní úroveň za dobrou

Více než polovina Čechů považuje životní úroveň své domácnosti za dobrou a téměř polovina lidí hodnotí kladně i ekonomickou situaci v Česku. Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM). Hodnocení životní úrovně se sice ve srovnání s průzkumem z předchozího měsíce ani meziročně výrazně nezměnilo, ale z dlouhodobého pohledu se v posledních zhruba šesti letech vytrvale zlepšuje.



Životní úroveň vlastní domácnosti ohodnotilo jako velmi dobrou, nebo spíše dobrou dohromady 55 procent účastníků průzkumu. Jenom 11 procent lidí ji pokládá za špatnou a ostatní ji hodnotili neutrálně - jako ani dobrou, ani špatnou.



V předchozích měsících letošního roku bylo rozložení odpovědí podobné. Podíl pozitivních hodnocení se pohyboval od 53 do 56 procent a podíl negativních mezi deseti a 12 procenty. Před rokem bylo hodnocení mírně horší než letos. Za dobrou tehdy označilo životní úroveň své domácnosti 53 procent lidí a za špatnou 14 procent.





Hodnocení se přibližně od začátku roku 2013, kdy začala opadat celosvětová ekonomická krize, vytrvale zlepšuje. Před šesti lety se podíl pozitivních hodnocení životní úrovně pohyboval v průměru pod 40 procenty, zatímco podíl negativních nad 20 procenty.Lidé v průzkumu také hodnotili tuzemskou hospodářskou situaci. Podle 45 procent Čechů je dobrá, 37 procent dotázaných ji ohodnotilo neutrálně a podle 16 procent lidí je špatná.Hodnocení ekonomické situace v průzkumech kolísá více než hodnocení životní úrovně domácností. Například na začátku letošního roku označila hospodářskou situaci za dobrou více než polovina dotázaných. I hodnocení ekonomické situace se ale v posledních letech postupně zlepšuje. Ještě na začátku roku 2015 převažovala negativní hodnocení s podílem přes 30 procent, kdežto kladných hodnocení bylo tehdy jen kolem 20 procent.Životní úroveň svých domácností častěji hodnotí kladně například podnikatelé či studenti a z politického hlediska lidé, kteří důvěřují vládě, ale i voliči opozičních Pirátů ODS . Negativně vidí životní úroveň lidé ve věku nad 60 let, nekvalifikovaní dělní nebo voliči komunistů. Podobné je rozložení pozitivních a negativních odpovědí u hodnocení ekonomické úrovně Česka.Průzkum provádělo CVVM od 4. do 14. května. Zúčastnilo se ho 1026 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.