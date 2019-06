MMF k ČR - růst kolem cca 2,5% po několik dalších let

Mezinárodní měnový fond zveřejnil závěrečnou zprávy ze svých konzultací v ČR. Podle ní by měl letošní hospodářský růst zpomalit na 2,5 % a zhruba na této úrovni by měl zůstat i v následujících letech. Fond očekává, že domácí poptávka, která je aktuálně velmi silná, by měla v budoucnu postupně slábnout. Důvodem je skutečnost, že ekonomika v mnoha ohledech již dosáhla svých limitů. Míra nezaměstnanosti je velmi nízká a to i přes neustálý růst míry participace. Budoucí rizika nicméně zůstávají spojena především s vývojem v zahraničí, zmiňována je především hospodářská situace v sousedním Německu a neřízený brexit . Zpráva souhlasí s aktuálním nastavením mixu měnové a fiskální politiky a neshledává žádné závažné ekonomické nerovnováhy. Zároveň však zmiňuje nejistoty spojené s dalším vývojem inflace a s tím souvisejícím nastavením měnové politiky. Podle zprávy je těžké odhadnout zda budoucí cenový růst bude více pod vlivem domácích faktorů nebo zda převládnou desinflační tlaky dovážené ze zahraničí. Kurz koruny je považován za aktuálně podhodnocený s výhledem na budoucí posilování.