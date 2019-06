Dolar si udržuje svou sílu, indexy pokračují v konsolidaci

Investoři nyní obrací svou pozornost k zasedání americké centrální banky, které proběhne příští týden. Ačkoliv se očekává, že by banka mohla na příštím zasedání naznačit možnost snížení úrokových sazeb, americký dolar si udržuje na některých měnových párech své zisky. Index S&P 500 se od začátku týdne zatím nikam neodhodlal, zatímco ropa WTI zůstává pod 53 dolary za barel.

Tento týden se na devizových trzích příliš zajímavých událostí neudálo a většina měnových párů tak pokračuje v pohybu do strany. Nejsme ani svědky příliš vysoké volatility, což částečně zapříčinil minulý týden, kdy byla volatilita na nadprůměrných úrovních. Měnový pár EURUSD se tak tento týden vrátil zpět pod úroveň 1.13 poté, co minulý týden překonal dvě psychologické úrovně a to 1.12 a 1.13. Opět se nedaří australskému dolaru a to převážně kvůli horším datům z trhu práce, na který upozorňovala australská centrální banka, a částečně zapříčinil nedávné snížení úrokových sazeb. Minulý týden se vydařil kanadskému dolaru a to navzdory výraznému propadu ceny ropy. Tento týden se však daří zisky korigovat a americký dolar je tak i zde silnější.

Akciový trh toho tento týden příliš nenabídl. Nejsledovanější americký index S&P 500 od začátku týdne pouze stagnuje a v podstatě se neodpoutal od pondělního close. Pozitivní je pro investory fakt, že si však udržuje úspěšně zisky z minulého týdne, kdy trhům pomohl guvernér FEDu Powell, když naznačil snížení úrokových sazeb. Podobná je situace na evropských akciových trzích, kde německý akciový index DAX přes výraznější volatilitu neopustil hodnoty ze začátku týdne.

Zajímavější je aktuální situace na trhu s ropou. Ta se po výrazném propadu během minulého týdne dostala včera ze spárů prodejců a mírně rostla nad 52 dolarů za barel v případě ropy WTI. Ropě pomohla zpráva o útoku na dva tankery poblíž Ománu. Irán již odmítl jakékoliv narážky, že by stál za útoky na tankery japonské a norské společnosti. Vyšetřováním se nyní zabývá americká strana, ropa je dnes dopoledne opět pod mírným prodejním tlakem.

