Bloomberg: Těžaři lithia ztrácejí investory, láká je konopí

Těžaře lithia v poslední době trápí odliv zájmu investorů, kteří svůj kapitál raději vkládají do konopí. Těžba lithia je přitom důležitá vzhledem k rozvoji elektrických aut, na jejichž výrobu se teď automobilky zaměřují čím dál více. Těžaři potřebují miliardy dolarů na investice, aby mohli rozšířit těžbu a udržet tempo s poptávkou, která by v nadcházejících letech měla růst dvouciferným tempem, uvedla agentura Bloomberg.



Těžařské firmy a analytici tento týden na konferenci o lithiu v Santiagu de Chile upozornili, že na schůzku letos přijelo málo investorů a manažerů fondů. Místnost, kde se konference konala, byla téměř poloprázdná. To byl zřetelný rozdíl proti loňskému roku, kdy ceny lithia vystoupily na rekord. V letošním roce ceny naopak už asi o 17 procent klesly. Lithium se používá například v dobíjecích bateriích.





"Mnoho rizikového kapitálu, který směřoval do lithiového sektoru, nyní putuje do konopí ," upozornil výkonný ředitel fondu Commodity Capital Tobias Tetter. Lithiový trh podle něj rozhodně potřebuje více investic , nejen od automobilek a chemických firem, ale také od institucionálních investorů a správců fondů V tuto chvíli na trhu s lithiem mírně převyšuje nabídka nad poptávkou. Očekává se ale, že trh zůstane napjatý a podle odhadu organizace BloombergNEF se poptávka do roku 2025 zvýší na jeden milion tun z loňských zhruba 325.000.Aby bylo možné zvýšit v příštích letech těžbu lithia o 600.000 tun kvůli vyrovnání nabídky s poptávkou, bude potřeba v sektoru investovat asi devět miliard USD (přes 200 miliard Kč ), upozornil manažer společnosti Galaxy Resources Anthony Tse. Jeho firma provozuje důl v Austrálii a má projekty na těžbu v Kanadě a v Argentině. Pokud podle něj nezačne do odvětví proudit více kapitálu, bude těžké zvýšit těžbu tak, aby šlo uspokojit poptávku. "Můžete postavit tolik továren na elektrické vozy, kolik chcete, ale pokud nemáte dostatek suroviny, nemůžete tento řetězec nakrmit," prohlásil.Nedávné rozsáhlé dohody mezi těžaři zlata Barrick Gold a Randgold Resources a Newmont Mining a Goldcorp přinesly naději, že by se investoři mohli ve větším počtu k těžařským firmám vrátit. Tyto peníze se však nedostaly do lithia "Kapitál je pevně zaparkován v sektoru konopí ," říká analytik společnosti House Mountain Partners Chris Berry. "Vhledem k tomu, že tento spekulativní pohled na konopí dozrává, doufáme, že kapitál se vrátí k těžbě. Nevidím ale, že by teď šlo do tohoto prostoru hodně peněz," dodává."Spousta spekulativních peněz se přesunula do konopí kryptoměn ," říká šéfka oddělení vztahů s investory ve společnosti Nemaska Lithium Wanda Cutlerová. "Lidé zde měli velmi atraktivní návratnost ze svých investic a já doufám, že se tyto peníze přesunou zpět do začínající těžby. Nyní máme trochu přestávku, ale myslím si, že zájem se vrátí, je jen těžké odhadnout kdy," dodává.