Morgani: Klíčový ekonomický indikátor utrpěl největší měsíční propad ve své historii

Ekonomický indikátor Morgan Stanley Business Conditions Index se v červnu propadá již o 32 bodů. Z květnových 45 se dostal až na 13 bodů, což reprezentuje v historii indexu doposud nejsilnější měsíční pokles a je zároveň nejnižší hodnotou od prosince 2008, kdy vrcholila tehdejší finanční krize.Podle analytiků banky propad indexu reflektuje rychlé zhoršování sentimentu, jež je tlačen napříč všemi hlavními sektory. Všechny dílčí indexy za červen vykazují ztráty. Patrné to bylo především v subindexech pro nová pracovní místa a budoucích plánech v tomto ohledu, v plánech na kapitálové výdaje a dílčích indexech očekávaného vývoje.Dílčí index pro výrobu klesl na nulu, index pro služby pak oslabil z 35 na 18 bodů.Obavy ze zpomalování US ekonomiky nabraly na obrátkách především po slabém reportu z US trhu práce , který v květnu vytvořil pouze 75 000 nových pracovních míst . Aktivita ve výrobě byla nejslabší za poslední 2 roky.Paradoxní je, že pokles zmíněného indexu je jedním z faktorů, který pomáhá akciovým trhů přes páku reakce centrální banky. Opětovně začíná platit, že čím horší budou makra, tím spíše se Fed odhodlá k akci směrem k uvolnění doposud utahující se měnové politiky.