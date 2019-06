Babišův Národní rozvojový fond se zřejmě neomezí jen na banky - rozsah až 50 mld. Kč

Původně zamýšlený bankovní Národní rozvojový fond , se kterým přišel premiér Babiš jako s alternativou k bankovní sektorové dani z dílny ČSSD , by se podle MPO mohl rozrůst do obecnější roviny a měl by být otevřený pro účastníky i mimo bankovní sektor. Zájem o účast ve fondu projevují další subjekty z energetiky, telekomunikací, autoprůmyslu, pojišťovnictví nebo mezi penzijními fondy Podle MPO Karla Havlíčka by fond v úvodu mohl operovat s cca 10 mld. Kč , jež by se mohly v průběhu času rozrůst až směrem k 50 mld. Kč Vytvoření fondu by MPO rádo zvládlo do konce letošního roku a první investice by mohly spatřit světlo světa v roce 2020.Podle MPO by fond fungoval pod ČMZRB a jeho chod by řídila investiční rada složená z odborníků na kapitálový trh, placenými z rozvojové banky. Investiční rámec fondu zatím není znám, návrhů budou ale jistě stovky a bude třeba mezi nimi pečlivě volit a vybírat. Preferovány mají být investice do nájemního a sociálního bydlení , vzdělávání a vzdělávací infrastruktury, do stavby silnic a dálnic , na digitalizaci ekonomiky , rozvoj znevýhodněných regionů a na podporu vědy a výzkumu.