K postu britského premiéra má nejblíže Boris Johnson. Vyhrál první kolo volby šéfa Konservativců

Boris Johnson vyhrál první kolo výběru nového šéf a konzervativců (a premiéra). Podpořilo ho 114 poslanců. Zároveň došlo k vyřazené třech kandidátů z deseti.

Johnson tam má nejvyšší šanci na zvolení novým premiérem. To samozřejmě zvyšuje riziko tvrdého brexitu.

Na druhou stranu se stále neklaním úplně k tomu, že by tvrdý brexit měl být základním scénářem. Pokud by totiž došlo k tvrdému brexitu, britská ekonomika by pravděpodobně spadla do recese. Navíc by se mohlo odtrhnout Skotsko, které chce zůstat v Unii), a kdoví, co by se dělo na hranici Irska a Severního Irska. A Johnson mi nepřipadá jako člověk, který by chtěl být spojený s takovými to problémy. Proto čekám, že nakonec ze své silné rétoriky vycouvá. A když ne on, tak jeho poslanci. Protože výše zmíněné problémy by mohly Konzervativní stranu poslal po příštích volbách do opozice a to na docela dlouho...

Druhé kolo je příští týden