Guterres: Svět si nemůže dovolit konfrontaci v Perském zálivu

Svět si nemůže dovolit konfrontaci v oblasti Perského zálivu. V reakci na včerejší útok na dva tankery v Ománském zálivu to řekl generální tajemník OSN António Guterres, který hovořil o "bezpečnostním incidentu". Znepokojení vyjádřila Británie, Francie a také Liga arabských států (LAS), Rusko připomenulo, že se zatím neví, co se přesně stalo.



Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové řekl, že útoky na civilní lodě jsou naprosto nepřijatelné a Británie je připravena podílet se na vyšetřování. Mluvčí zdůraznil, že je naprosto zásadní zajistit volnou plavbu těmto lodím.





Francouzské ministerstvo zahraničí se vyslovilo pro zdrženlivost a rovněž požaduje zachování svobodné plavby.Generální tajemník LAS Ahmad Abú Ghajt vyzval RB OSN, aby zakročila proti těm, kdo nesou odpovědnost, a aby zajistila bezpečnost v oblasti Perského zálivu.Americký velvyslanec při OSN Jonathan Cohen považuje útoky na obchodní lodě za nepřijatelné. Událost v Ománském zálivu podle něj vyvolává vážné obavy a USA chtějí projednat v RB OSN téma bezpečnosti a svobody plavby.Saúdská Arábie považuje včerejší incident za závažné stupňování napětí v oblasti.Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že je zatím brzo dělat závěry, protože stále chybí informace. "Nikdo neví, co za tím je," řekl.V Ománském zálivu, poblíž Hormuzského průlivu, jímž vede klíčová trasa ropných tankerů, včera byly zaznamenány výbuchy na dvou obchodních lodích, jedné norské, druhé japonské. První z nich začala hořet. Ani jedna se nepotopila a údajně z nich neunikly toxické látky. Všech 44 námořníků bylo evakuováno. Zatím se pouze spekuluje, co výbuchy způsobilo, hovoří se o magnetických minách nebo o torpédu. K akci se nikdo nepřihlásil.Na událost okamžitě reagoval ropný trh zvýšením cen ropy o čtyři procenta. Analytici upozornili, že podobné útoky mohou narušit zásobování světového trhu a vyvolat ozbrojený konflikt, do nějž se zapojí Írán. "Stačí jakýkoli omyl v propočtu a může se rozpoutat konfrontace," varovala Elizabeth Dickinsonová z analytického pracoviště International Crisis Group.Londýnské centrum Capital Economics včerejší útoky považuje za novou známku zhoršování geopolitického napětí v regionu. "Roste riziko, že z toho vznikne konflikt. Stačí jediný omyl, nedorozumění. To, že se ty útoky opakují, znamená, že riziko roste," uvedlo středisko.Podobný útok byl v Perském zálivu zaznamenán také v květnu. USA ho tehdy připsaly Íránu, který to ale popřel.