Podlehne FED Trumpovým agresivním výrokům? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 10. 6. 2019

Americký prezident Donald Trump nezahálel a opětovně se pustil do amerických centrálních bankéřů, zejména do hlavy Fedu Jerome Powella. Prezident prohlásil, že ho americká centrální banka (Fed) neposlouchá. Praktiky a činnost Fedu jsou ničivé, doslova destruktivní. Podle Trumpa Fed rostoucí sazby v USA dostávají americké hospodářství do nevýhody, čehož ostatní země naplno využívají. Podle Trumpa americká obchodní dohoda s Čínou bude. Podle Trumpa se Čína dohodne, protože se musí dohodnout. Dále Trumpa před nadcházejícím summitem G20 zmínil, že pokud se čínský prezident Si neobjeví, cla na čínský import nabydou platnosti okamžitě. Načež během včerejšího večera Trump oznámil, že pokud nebude dosaženo dohody s Čínou, uvalí cla na čínský dovoz za 325 mld. USD.

Když se vrátíme zpět k americké ekonomice a reportovaným datům, máme za sebou velmi zajímavý závěr minulého týdne. Zámořské akciové trhy v pátek posílily o více než jedno procento. Důvodem byl totiž výrazný pokles růstu počtu nových pracovních míst, který posílil naději, že Fed sníží úrokové sazby. Zpráva ministerstva práce ukázala, že v americké ekonomice vzniklo minulý měsíc 75 tisíc pracovních míst. Analytici přitom čekali vznik až 185 tisíc míst. Míra nezaměstnanosti nicméně zůstala na téměř 50letém minimu 3,6 procenta. Slabé údaje naznačily, že zpomalení ekonomické aktivity se rozšířilo na trh práce, což dále podporuje očekávání, že Fed v letošním roce sníží úrokové sazby. Makroekonomické zpomalení v USA se již začíná pomalu projevovat a pravděpodobnost blížící se recese už možná ve čtvrtém kvartále tohoto roku pomalu a stabilně roste. Dne 4. 6. 2019 šéf Fedu ve svém vystoupení na konferenci v Chicagu naznačil otevřenost myšlence, že by americká centrální banka mohla v dohledné době snížit úrokové sazby. Ovšem snížení sazeb neslíbil, pouze připustil, že pokud se ekonomická situace v USA zhorší kvůli napětí v mezinárodním obchodě, tak je Fed připraven reagovat. Powell uvedl, že není jasné, jak se obchodní jednání vyvinou, ale Fed vše pečlivě sleduje a vyhodnocuje.

Trh v posledních týdnech radikálně změnil svoje očekávání na další kroky Fedu a peněžní a dluhopisový trh čeká, že Fed do konce letošního roku sazby sníží až dvakrát. Pravděpodobně v září a prosinci. Výnosy dluhopisů propadly na nejnižší úrovně od podzimu 2019. V měsíci červnu FOMC sazby s velkou pravděpodobností sazby nesníží, ale komentář Powella může indikovat, že do konce roku pokles sazeb nastane. Očekávání nižších úroků v USA podpořila také zpráva o vývoji inflace. Spotřebitelské ceny se v květnu zvýšily pouze o 0,1 procenta po dubnovém nárůstu o 0,3 procenta. Měnový výbor Fedu má výstup 19. června. Šéf centrální banky Jerome Powell minulý týden prohlásil, že Fed je připraven uskutečnit nutné kroky k ochraně ekonomiky před důsledky obchodní války.



Jerome Powell (FED) a prezident Donald Trump



Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 10. 6. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

7. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 049,65 1 072 1 070 ↑ 2,09 1 055 - 1 101 7 0 Dow Jones (US) 25 983,94 25 739 25 500 ↓ -0,94 24 650 - 27 073 2 5 NASDAQ C.(US) 7 742,10 7 707 7 600 ↓ -0,45 7 300 - 8 308 2 5 FTSE 100 (VB) 7 331,94 7 245 7 290 ↓ -1,18 9 900 - 7 576 3 4 DAX (Něm.) 12 045,38 11 900 11 990 ↓ -1,21 11 000 - 12 561 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 20 884,71 21 290 21 000 ↑ 1,94 20 650 - 22 703 4 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

7. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 049,65 1 093 1 100 ↑ 4,13 1 040 - 1 123 6 1 Dow Jones (US) 25 983,94 25 880 26 000 ↓ -0,40 24 500 - 27 339 4 3 NASDAQ C.(US) 7 742,10 7 771 7 800 ↑ 0,38 7 000 - 8 390 4 3 FTSE 100 (VB) 7 331,94 7 444 7 500 ↑ 1,53 7 050 - 7 800 4 3 DAX (Něm.) 12 045,38 11 919 11 850 ↓ -1,05 10 500 - 12 900 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 20 884,71 21 282 21 450 ↑ 1,90 20 000 - 22 925 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers