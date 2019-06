Akcia týždňa: Tilray

Sumár:

Tilray (TLRY.US) je jednou z najväčších kanabisových spoločností v Kanade

Spoločnosť vyváža konope do Nemecka, Austrálie a Nového Zélandu

Akvizícia začiatkom roku 2019 umožnila spoločnosti zdvojnásobiť výrobnú kapacitu

Legalizácia výrobkov z kanabisu v Kanade, by mohla zvýšiť tržby spoločnosti

Cena akcií sa začiatkom týždňa dostala nad klesajúcu trendovú líniu



Počiatočný humbuk, ktorý obklopil kanadské kanabisové spoločnosti, je dávno preč, ale neznamená to, že konopné spoločnosti sú teraz menej zaujímavé. Priemysel je stále mladý a čelí jasným vyhliadkam do budúcnosti. V tejto analýze sa pozrieme na jednu z najväčších verejných konopných spoločností - Tilray (TLRY.US).

Spoločnosť Tilray zaznamenala v posledných dvoch rokoch prudký nárast tržieb, ale jej prevádzkové straty vzrástli aj vďaka výrazným všeobecným a administratívnym nákladom. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Tilray je kanadská konopná spoločnosť ktorá bola založená v roku 2013. Spoločnosť začala ako výrobca a distribútor marihuany v zdravotníctve, ale po legalizácii v Kanade začala pôsobiť v oblasti rekreačného kanabisu. Túto spoločnosť možno vnímať ako priekopníka medzi firmami, ktoré sa venujú konope, a to vďaka početným „prvenstvám“. Napríklad Tilray je prvým producentom kanabisu, ktorému bolo udelené osvedčenie o správnej výrobnej praxi, prvá, ktorá sa dostala na kótovanie na hlavnej americkej burze cenných papierov a tiež ako prvá, ktorá legálne poslala kanabis cez hranicu USA - Kanada.

Tilray tiež využíva príležitosť, že vo väčšine krajín sveta je kanabis stále nezákonný. Ako to spoločnosť robí? Vyvážaním svojich výrobkov do krajín, ktoré nemajú vlastné výrobné zariadenia. Medzi tieto krajiny patrí Nemecko, Austrália alebo Nový Zéland. Okrem toho, Tilray tiež posiela svoje výrobky do USA na výskumné účely. V neposlednom rade spoločnosť uzavrela koncom roka 2018 dohodu s dcérskou spoločnosťou firmy Novartis (NOVN.CH), švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti. Na základe tejto dohody Tilray dodá zdravotnícke kanabisové výrobky dcérskej spoločnosti Novartis, ktorá ich bude na svetových trhoch legálne distribuovať.

Tilray v uplynulých dvoch rokoch značne investoval, pričom kapitálové výdavky v prvom polroku 2018 prevýšili tržby v prvom polroku 2018. V štvrtom štvrťroku 2018 sa však podiel spoločnosti CapEx na poklese tržieb vrátil k „rozumnejšiemu“ rozpätiu a v Q1 2019 sa tržby prudko zvýšili po legalizácii kanabisu. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Kanadský kanabisový trh čelí nedostatku. Dopyt po rekreačnom kanabise je vyšší ako u kanabisu na lekársky predpis a samotný výrobok je iný. Z uvedeného vyplýva, že prispôsobenie skleníkov a výrobného rozsahu rekreačným požiadavkám by malo byť otázkou času. V skutočnosti, Tilray získal Natura Naturals Holdings začiatkom roku 2019 a účinne zdvojnásobil svoje schopnosti pestovania.

Do roku 2017 malo najväčší podiel na tržbách spoločnosti Tilray sušené konope, no situácia sa neskôr začala meniť a začali dominovať extrakty z kanabisu. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Kanada sa môže zdať liberálna, pokiaľ ide o rekreačné konope, ale pravdou je, že zatiaľ nepovolila predaj všetkých druhov rekreačných výrobkov z konope. Jedlá a nápoje z kanabisu, sú typom takýchto výrobkov. Hovorí sa, že Kanada urobí potrebné zmeny vo svojom zákone o konope a do polovice októbra by mal byť legálny predaj týchto výrobkov v Kanade. Spoločnosť uzavrela v roku 2018 s AbInBev (ABI.BE a ABI.US) dohodu o výskume nealkoholických nápojov s obsahom THC a CBD.



Akcie spoločnosti Tilray (TLRY.US) boli v tomto roku pod tlakom. Cena akcií sa dostala nad klesajúci kĺzavý priemer. Zdroj: xStation5