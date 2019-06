Ropa roste po útoku na tankery; vytvořilo se na Brentu dvojité dno?

Shrnutí:

Ropa přidává 3 % po útoku na dva tankery v Ománském zálivu

Zvyšuje se pravděpodobnost další eskalace napětí v oblasti

Potenciál dvojitého dna na Brentu na 59,50 USD/bbl

Ve čtvrtek ráno jsme byli svědky prudkého růstu ceny ropy po zprávách o útoku na dva tankery v Ománském zálivu. Existuje reálná hrozba, že napětí bude mít hlubší geopolitické dopady.

Rostoucí napětí na Středním východě hrozí nabídkovým šokem

V posledních měsících jsme byli svědky výrazných pohybů na trhu s ropou. V závěru minulého roku se jednalo o masivní pokles, který byl následován nevídaným růstem v prvních měsících tohoto roku. V posledních týdnech jsme se dočkali významné korekce na trhu s ropou. Brent klesl přibližně o 13 dolarů (téměř 20 %) za poslední měsíc. Poslední korekce podobného charakteru v říjnu a dubnu 2018 měly spojitost s nabídkovou stranou - americkými sankcemi na Írán. Nakonec se ukázalo, že obavy byly přehnané. Poslední vývoj událostí je připomínkou toho, že strach obchodníků z výpadků produkce/exportů je významným kurzotvorným faktorem.

Cena ropy klesla o více pětinu za poslední měsíc. Korigovala tak výrazný nárůst z prvních měsíců roku. Zdroj: xStation5

Hormuzský průplav je úzkým hrdlem v cestě ropy na globální trhy

Incident ze čtvrtečního rána přichází v době zvýšeného geopolitického napětí v regionu. Vztahy mezi USA a Íránem jsou po zavedení embarga na íránskou ropu na bodu mrazu. Nový útok přichází přibližně měsíc po útoku na tankery u pobřeží Saúdské Arábie. Dění v regionu je stěžejní pro globální obchod s ropou. Hormuzský průplav je úzkým hrdlem dopravy v oblasti Perského zálivu. Nejistota v této části světa by mohla výrazně omezit exporty ropy až v řádu milionu barelů ropy denně. Existují spekulace, že by americký prezident Trump mohl vyprovokovat konflikt s Íránem kvůli prezidentským volbám v roce 2020. Válečný stav by mu prý mohl přihrát dodatečnou podporu Američanů. Podobné dohady a spekulace však "zatím" nemají reálný základ.

Zásoby ropy v USA nerespektují sezónní schéma a rostou

Přestože útok na pár tankerů nevypadá z pohledu globální nabídky ropy dramaticky, tak důležitý bude další vývoj neklidné situace na Středním východě. Pro vývoj na celém trhu bude také podstatný vývoj zásob ropy a ropných produktů v USA. Ve středu jsme byli svědky už čtvrtého nárůstu zásob EIA z posledních pěti týdnů. Tentokrát zásoby vzrostly o 2,2 mil. barelů. Dopad na ceny ropy byly ovšem zmírněny poklesem produkce ropy v USA a také snížením zásob destilátů ropy.

Zásoby ropy v USA se v současnosti nacházejí nad svým pětiletým průměrem. V posledních týdnech zásoby významně rostou, přestože v předcházejících letech převažoval v tomto období pokles. Zdroj: XTB Marcrobond

Dvojité dno na 59,50?

Včerejší data zásob byla příčinou dalšího poklesu cen ropy na nejnižší úroveň od ledna. Celkem se pokles vyšplhal na 3 % a výrazně se přiblížil minimům z minulého týdne na úrovni 59,50 USD/bbl. Tento support podržel poslední pokles cen ropy a zpráva o útoku na tankery ze čtvrtečního rána vrátila ceny ropy Brent bezpečně nad šedesátidolarovou hranici. Poslední cenový vývoj by mohl obchodníky přesvědčit o vytvoření formace dvojitého dna. Pokud support nepovolí, tak má trh šanci k dalšímu růstu. Aktuálně cena testuje Ichimoku mrak na H1 časovém intervalu. Průraz nad toto pásmo by mohl být vnímán jako signál býčího vývoje ve střednědobém horizontu. Další rezistenci vidíme v blízkosti úrovně 63,85.

Na ropě Brent se mohla vytvořit formace dvojitého dna na úrovni 59,50. Cena se nyní snaží dostat nad Ichimoku mrak na H1. Průraz by mohl být vnímán jako zvýšení pravděpodobnosti růstu ceny ve střednědobém horizontu. Zdroj: xStation5