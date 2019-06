Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků v České republice

Nová pravidla omezují daňovou uznatelnost při překročení finančních nákladů (tj. nákladů přesahujících související výnosy). Tyto náklady budou daňově uznatelnými až do výše 80 mil. Kč , nebo 30% zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) v rámci jednoho zdaňovacího období (zákon o dani z příjmu má zvláštní pravidla pro výpočet EBITDA, které se liší od výpočtu účetního EBITDA). Finanční náklady nad tyto limity budou považovány za daňově neuznatelné.

V tomto článku bychom vás rádi stručně informovali, že v březnu 2019 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů. Novela zavádí některá pravidla v souvislosti s „ATAD“ v České republice. Mimo jiné se touto novelou zavádí nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů , které mohou mít dopad i na vaše podnikání a to zejména v případě, že v rámci vaší firemní skupiny v České republice jsou poskytovány mezipodnikové úvěry . Níže naleznete stručný přehled současných pravidel pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů (a souvisejících finančních nákladů) a nově implementovaných pravidel ATAD.

