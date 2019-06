O čem byste měli vědět než začnete investovat do ropy?

Investice do ropy Vám mohou přinést velké zisky v krátkém období, zároveň se však mohou snadno stát „bolístkou“, ze které se budete vzpamatovávat dlouhá léta. Investice do této komodity má svá specifika, která je nutné respektovat…

Regulace

Ropa je extrémně důležitá pro všechny vyspělé ekonomiky. Růst cen ropy sice hraje do karet jejím vývozcům, ohrožuje však hospodářský růst dovozců. A naopak, nízké ceny ropy znamenají pokles příjmů státních rozpočtů vývozců a podporu hospodářského růstu vývozců.

Ropný sektor je tedy pod velkým tlakem vládních představitelů, kteří se snaží ovlivňovat ceny tohoto „černého zlata“. Velcí vývozci ropy se sdružují do uskupení zvaného OPEC, které se skrze ovlivňování těžby a vývozu ropy snaží o udržení ropy v pro tyto země přijatelných úrovních.

Politická nestabilita

Mezi největší vývozce ropy patří (historicky) Irák, Irán, Nigérie, Venezuela, tj. země s horší politickou stabilitou. Výpadek vývozu ropy z těchto zemí může silně ovlivnit růst cen ropy – způsobit její růst.

Vysoké výkyvy cen

I přes snahu o její regulaci, cena ropy silně kolísá v závislosti na nabídce a poptávce, které jsou silně ovlivňovány faktory jako:

- hospodářský růst (tj. poptávka roste),

- hospodářský pokles (tj. poptávka klesá),

- přírodní katastrofy či havárie (tj. nabídka klesá),

- omezení vývozu (tj. nabídka klesá),

- technologický pokrok a nová naleziště (tj. nabídka roste).

Ropa nevyplácí žádné dividendy, zisky investorů jsou tedy tvořeny výhradně růstem cen, který je nejistý.

Cena amerického dolaru

Český drobný investor by si měl být vědom toho, že jeho investice do ropy silně ovlivňuje směnný kurz české koruny vůči dolaru. Ropa je na světových trzích obchodována z drtivé většiny právě v amerických dolarech. V případě klesajícího kurzu dolaru vůči české koruně, výnosy českého drobného investora do ropy se snižují a naopak, v případě posilování dolaru vůči české koruně, investice do ropy jsou hnány změnou směnných kurzů.

Odklon od ropy k alternativním pohonům

Doprava se na celkové spotřebě produktů z ropy podílí více než 60 %, poptávka po ropě je jí tedy silně ovlivněna. Aktuální trendy sice směřují k tomu, že ropné produkty ztratí svoji pozici dominantního paliva, a to na úkor alternativních pohonů jako elektřina či vodík, k tomu však povede dlouhá cesta, kdy tento vývoj bude v jednotlivých koutech světa nabírat různou intenzitu, tj. rozhodně se nejedná o „hrozbu“, která by dramaticky snížila spotřebu ropných produktů v dopravě během několik pár příštích let.