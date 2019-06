Musk akcionářům Tesly: Poptávka není problém

Šéf Tesly Elon Musk smetl na výročním zasedání obavy z poptávky po hlavním artiklu jeho firmy – elektromobilech. Tržby by podle něj mohou toto čtvrtletí naopak dosáhnout rekordu. Tesla očekává ve druhém kvartálu dodávky 90 až 100 tisíc aut. Jenže po prvním kvartálu, kdy se prodalo 63 tisíc vozidel, pochybnosti ohledně poptávky nepolevily. To letos vedlo ke snížení ceny akcií o asi 35 %. Musk ale nasadil optimistický tón a řekl, že tržby společnosti „dalece převýšily“ objem produkce a že spousta nových objednávek přichází od nových zákazníků, kteří nemají rezervaci.

„Chci, aby bylo jasno: nemáme problém s poptávkou,“ řekl Musk na pódiu muzea počítačové historie v kalifornském Mountain View. “Máme slušnou šanci na rekordní kvartál, a to na všech úrovních. Pokud ne, pak to bude velmi těsně.“

Zisk akcií

Investoři Muskovy poznámky uvítali a akcie Tesly poslali po uzavření trhů o 5,3 % výše. A to už po 2% přírůstku před zahájením výročního zasedání.

Analytici na Wall Street se ale dál bojí prodejů Modelu 3. „Musk a Tesla dali investorům užitečnější informace, než jsme před touto událostí čekali, ale jde o jasnou báchorku, která mu má dát v krátko- až střednědobém horizontu za pravdu,“ uvedl ve své zprávě po zasedání analytik u Wedbush Securities Daniel Ives. „Potřebujeme vidět, že se globálně zlepšuje poptávka po Modelu 3 v tomto kvartálu, spolu se ziskovostí“ v druhé polovině tohoto roku, dodává zpráva.

Tesla letos očekává růst svého vozového parku o 60 – 80 %, řekl Musek poté, co jej loni zdvojnásobil. Ale dodal, že rychlá expanze ztěžuje, aby firma zůstala v kladných číslech. „Být ziskový je s tímto tempem růstu těžké,“ řekl Musk. „Mohli bychom jej zpomalit, ale pak by to nebylo dobré pro udržitelnost ani pro elektromobily.“

Musk řekl, že Tesla očekává, že koncem příštího roku začne masově vyrábět Model Y SUV a chce, aby se toto auto vyrábělo v šanghajské „gigatovárně“. Firma také aktivně hledá místo pro evropskou montovnu a doufá, že rozhodnutí padne ještě do konce roku, pronesl Musk. Nicméně neohlásil, kdo jim bude dodávat baterie.

V rámci jeho snahy přetrhnout dodavatelský řetězec s bateriemi flirtoval s možností vrhnout se do produkce surovin. „Možná se budeme muset angažovat v těžařství, co já vím,“ řekl. „Uděláme cokoliv, co budeme moct, abychom se ujistili, že můžeme růst, jak nejrychleji to jde.“

Pořádná výdrž

Na začátku shromáždění promluvil k investorům nedávno jmenovaný předseda Tesly Robyn Denholm a poděkoval jim za jejich pořádnou výdrž. Vedení Tesly, včetně zakladatele Oracle Larryho Ellisona, sedělo v přední řadě. Technický ředitel Tesly J. B. Straubel i technický viceprezident Drew Baglino se přidali na pódium k Muskovi.

Musk vypadal uvolněně, nadšeně a vtipkoval, že oblíbená „prdicí funkce“, kdy auto vydá zvukový efekt, který lze naprogramovat na určitá sedala, je „možná moje nejlepší dílo“. Také zopakoval slib mít příští rok na silnicích milion samořídících aut, ale už mluvil konzervativněji a vypíchl, že firma bude ještě potřebovat souhlas regulátora.

„Musk byl klidný, sebevědomý a vyjadřoval se jasně tak, jak jsme to v jeho posledních veřejných vystoupeních nezažili,“ napsal ve zprávě Gene Munster z Loup Ventures. „Dříve, když Tesla bojovala, byl Musk sám viditelně znepokojený, to jsme ale dnes neviděli.“

Během času na dotazy se několik akcionářů (mnozí z nich vlastní a milují svá auta od Tesly) postavilo, aby se Muska zeptali na otázky od plánů vstupu na indický trh až na možnost mít volant bez kůže.

Pokrytí médii

Někteří hovořili o rutinně negativním pokrytí Tesly mainstreamovými médii. Dennis McEvoy, který vlastní Model S a Model 3, řekl, že mnoho lidí si myslí, že auta od Tesly mají mizernou kvalitu, sama od sebe vybuchují a že je tato firma na pokraji bankrotu.

„Tato firma odvedla fantastickou práci a vyřešila velké problémy, na které při výrobě narazila,“ řekl McEvoy. „Jaký je váš plán ohledně toho vložit víc energie do marketingové komunikace a pořádně se do toho pustit, aby se tento pravdivý, úžasný příběh o americkém úspěchu zase šířil?“

Musk připustil, že neví, co má s „nejšílenějšími dezinformačními kampaněmi, které kdy viděl“ dělat a dodal, že se mu do placené reklamy nechce. Upozornil na „docela dost negativních zpráv“ zejména od Bloomberg News. Baglino následně vyzval akcionáře, aby pomáhali s médii bojovat a sdíleli své pozitivní názory ústně.

Z osmi návrhů, které na jednání zazněly, jich společnost šest schválila. Návrh číslo 4, který by eliminoval požadavek nadpoloviční většiny, a návrh číslo 5, který měl omezit dobu postu ředitele ze tří na dva roky, sice vedení podporovalo, ale nedosáhly na požadovaný práh dvou třetin. Výsledek hlasování bude oficiálně oznámen ve formuláři 8-K, který bude zveřejněn do čtyř pracovních dnů od zasedání.

Autorka: Dana Hull, Bloomberg