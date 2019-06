Austrálie schválila kontroverzní projekt dolu na uhlí firmy Adani

Austrálie udělila konečné povolení k zahájení výstavby kontroverzního uhelného dolu indickou společností Adani v hodnotě dvou miliard australských dolarů (31,3 miliardy Kč). Projekt Carmichael obsahuje jedny z největších nevyužitých zásob uhlí a dostal povolení ke stavbě po téměř deseti letech ekologických protestů, uvedl list Financial Times.



Kritici projektu varují, že jeho skutečný ekologický dopad zůstává nejistý. Výstavba dolu by měla začít v příštích dnech. Nicméně na zahájení podzemní těžby uhlí bude Adani potřebovat ještě další povolení, upozornila BBC.





Adani koupila projekt v roce 2010 a tvrdila, že bude jedním z největších dolů na světě a zaměstná 10.000 lidí. Od té doby se však projekt zmenšil a nyní by měl podle firmy přímo vytvořit 1500 pracovních míst a nepřímo dalších 6750. Firma by ročně mohla vytěžit až 60 milionů tun termálního uhlí , které se používá v uhelných elektrárnách, podle australských médií však chce zatím těžit jen 27,5 milionu tun.Schválení dláždí cestu pro povolení šesti nových dolů na tepelné uhlí v pánvi Galilee v australském Queenslandu. Mezi majiteli zásob uhlí v regionu jsou mimo jiné místní těžařská magnátka Gina Rinehartová, která vytvořila společný podnik s indickou GVK Group, a kontroverzní politik Clive Palmer.Ochranáři vyjádřili nad rozhodnutím zklamání a slíbili, že budou pokračovat v boji proti projektu.Povolení nového dolu přichází v době, kdy jiné rozvinuté země naopak posilují v oblasti obnovitelných zdrojů, aby splnily emisní cíle vyplývající z pařížské dohody o ochraně klimatu. Austrálie slíbila snížit do roku 2030 ve srovnání s rokem 2005 emise o 26 procent. Mnoho bank a pojišťoven také omezuje své napojení na uhlí , zvláště na nové uhelné doly a termální uhlí je stále častěji nahrazováno obnovitelnými zdroji energie , upozornila agentura Reuters.