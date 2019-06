České firmy akceptují delší dobu splatnosti, než je průměr v EU

České firmy jsou ohledně tolerance pozdní splatnosti faktur vysoko nad průměrem EU. Na 88 procent dotázaných tuzemských společností uvedlo, že již někdy akceptovaly delší dobu splatnosti, než jaká by jim vyhovovala. V EU to bylo 58 procent podniků. Vyplynulo to z Evropského reportu o platbách společností Intrum ve 29 evropských zemích, jehož se zúčastnilo 11.856 firem. Intrum je evropským lídrem poskytování služeb správy pohledávek.



Pro většinu firem znamenají pozdní platby nemalý problém. Schopnost předpovídat peněžní toky je pro každou společnost zásadní, neboť finanční stabilita je základním předpokladem růstu.





Celkem 57 procent českých firem potvrdilo, že delší dobu splatnosti akceptovaly od velké nebo nadnárodní společnosti, 60 procent od malého nebo středního podniku a 31 procent z veřejného sektoru."Průzkum v ČR zcela potvrdil trend posledních tří let s výrazně nadprůměrnou tolerancí dlouhých dob splatnosti odběratelských faktur, jde o jednu z nejvyšších hodnot v Evropě . Hlavním důvodem je naprosto neférové využívání příznivé tržní situace zejména ze strany větších firem nebo veřejných institucí, protože dodavatelé v obavě ztráty obchodní příležitosti raději akceptují delší doby splatnosti svých faktur," uvedl výkonný ředitel Intra Karol Jurák.Pozdní úhrady faktur může dostat firmy do potíží. Chybějící kapitál znemožní společnostem například zaměstnat novou pracovní sílu, expandovat do zahraničí a v některých případech může znamenat i existenční hrozbu firmy samotné. Pozdní platby musí aktuálně řešit 70 procent českých firem. Toto číslo je o 19 bodů nad evropským průměrem. Alarmující je navíc fakt, že 72 procent českých firem uvedlo, že platba byla opožděná záměrně, podle 68 procent byly příčinou finanční potíže dlužníků a podle 43 procent administrativní neefektivita zákazníků.Komplikace způsobené pozdními platbami a blížící se hospodářská recese nutí firmy k úvahám o preventivních opatřeních. Nejčastěji, v 66 procentech případů, by se české firmy na hospodářský pokles připravily především snížením svých výdajů. O něco více než třetina společností by jako první variantu zvolila obezřetnější přístup k zadlužování a 32 procent určení obzvláště ohrožených oblastí svého podnikání. Obliba těchto opatření se v případě českých firem pohybuje nad průměrem EU, kde snížit výdaje plánuje 45 procent firem a opatrnější zadlužování 36 procent.