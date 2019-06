Světová FX jednička a její nejlepší sázka při poklesu sazeb

Americká centrální banka bude snižovat úrokové sazby. To je v poslední době jedno z předních témat světových finančních trhů. Vsadit si na tento krok je možné prostřednictvím mnoha instrumentů. V případě devizových trhů se nabízí například švýcarský frank.

Americká banka JPMorgan Chase, která dle posledního průzkumu společnosti Euromoney Institutional Investor patří s bezmála 10% tržním podílem na první příčku světových FX obchodníků, představuje švýcarský frank jako jednu z historicky nejlepších sázek v období poklesu amerických úrokových sazeb. Frank byl dle analýzy banky měnou s nejlepším výkonem během posledních čtyř cyklů snižování amerických úroků. A tento scénář by se – už podle nedávno pozorovaného posilování franku v době, kdy výnosy amerických bondů klesaly – mohl opakovat, míní Morgani.

Zpomalování globální ekonomiky a množící se tržní rizika, zejména v oblasti mezinárodních obchodních sporů, mohou zisky franku ještě více podpořit. Investoři se v takovém prostředí obvykle odklání od rizika směrem k bezpečným přístavům, kde se zaměřením na devizové trhy vyniká právě frank společně s japonským jenem. Podle JPMorgan má ale švýcarská měna navrch, a to zejména díky přebytku běžného účtu dosahujícímu 10 % HDP země, což je téměř třikrát víc než v případě Japonska.

Budeme-li historii považovat za základ srovnání těchto dvou měn, frank nad jenem s přehledem vítězí. Banka k tomuto srovnání používá výkon v období snižování sazeb Fedu. Průměrný výkon franku byl během 12 měsíců po zahájení cyklu uvolňování americké měnové politiky ve srovnání s jenem vyšší, a to v letech 1981, 1989, 2001 a 2007. CHF stejně tak patří mezi tři nejziskovější měny registrované během posledních pěti recesí americké ekonomiky.

Existuje samozřejmě argument, že by švýcarská centrální banka mohla prostřednictvím intervencí zpomalit posilující trend domácí měny. JPMorgan však soudí, že by případný zásah neměl být většího rozsahu, což potvrzuje například dění minulého roku během italské krize. Podle banky bude švýcarská centrální banka za situace hodnoty devizových rezerv nad hranicí 100 % HDP mnohem více akceptovat základní fundamentální tlaky na posilující frank, než tomu bylo v případě, kdy to samé číslo dosahovalo méně než 15 %.

JPMorgan tak na základě toho reviduje svůj výhled výkonu švýcarského franku z původních 0,98 USDCHF na 0,95 USDCHF. To vše na pozadí predikce trhu ohledně více než tří možných kol snižování amerických úrokových sazeb během příštích 12 měsíců. Predikce banky platí i přesto, že část trhu na dnešním zasedáním švýcarské centrální banky očekává o něco více holubičí rétoriku, jež by se mohla vzhledem k předchozímu posilování CHF projevit jeho mírnou korekcí.

Co se týče dalšího zahraničního dění, zveřejněna bude dubnová průmyslová produkce eurozóny, v USA pak týdenní změna žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Dolar vůči euru během včerejšího dne mírně zpevnil. Spíše než slabší inflační čísla se na kurzu EURUSD projevila výhrůžka amerického prezidenta Trumpa ohledně možných sankcí spojených se stavbou plynovodu Nord Stream 2.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1294 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,91 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1295 do 1,1352 EURUSD.*

Koruna se během včerejšího dne dostala pod hranici 25,60 za euro, kde se drží i dnes ráno. V rámci zbytku regionu vykázal zisky pouze polský zlotý, zatímco maďarský forint si připisoval ztráty. Domácí měna v poslední době zpevňuje zejména díky sílícímu euru oproti dolaru, což je dílem očekávaného snižování amerických sazeb.

Dnes ráno zveřejnila agentura Bloomberg rozhovor s členem bankovní rady ČNB Vojtěchem Bendou. Podle něj se česká ekonomika nachází v situaci, kdy domácí cenové tlaky, pramenící například ze spotřeby a oproti prognóze slabšího kurzu, převažují globální ekonomické zpomalení. Celková rizika jsou tak podle Bendy spíše proinflační, proto bude na červnovém zasedání bankovní rady pečlivě zvažovat, zda hlasovat pro zvýšení sazeb, či zda si naopak počkat na další posun zahraničního dění.

Tento Bendův komentář patří ve srovnání se slovy ostatních centrálních bankéřů z poslední doby mezi nejvíce jestřábí. I přesto se však stále přikláníme k převažujícímu tržnímu očekávání ohledně ponechání úrokových sazeb na současných úrovních.

Prvotní reakcí kurzu na Bendova slova bylo jen mírné zpevnění. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,58 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,58 až 25,63 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,53 až 22,70 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

