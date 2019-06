AUD klesá na výsledcích z trhu práce

Shrnutí:

AUD ztrácí v reakci na report z pracovního trhu

Asijské indexy následují Wall Street

Čínský FX regulátor chce zajistit stabilní CNY na rozumných úrovních

Smíšené výsledky z Austrálie

Australský dolar dnes ztrácí nejvíce z hlavních světových měn v reakci na dnešní výsledky z pracovního trhu. Co více, AUD zůstává pod tlakem i díky mírnému zvýšení rizikové averze, které je patrné i na globálních akciových trzích.

Aussie klesá na páru s USD v reakci na květnová data z trhu práce. Celkově však tamní situace zůstává stále robustní. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Australská ekonomika v květnu přidala 42,3 tis. pracovních míst, což samo o sobě vypadá jako skvělé číslo. Téměř celý přírůstek ale přišel díky částečným úvazkům, když plné úvazky rostly jen o 2,4 tis. Nutno dodat, že se jedná už o druhý měsíc s takto nevyrovnaným poměrem mezi částečnými a plnými úvazky. Mírné zklamání pak představují výsledky samotné nezaměstnanosti, která zůstala beze změny na 5,2 %, zatímco trh doufal v její snížení o desetinu na 5,1 %. Participace na pracovním trhu ale stoupla o desetinu na 66 %, což se rovná historickému maximu. Co to znamená pro úrokové sazby? Trh si je dnes téměř jistý, že sazby v Austrálii budou znovu klesat, když se šance na jejich snížení už v srpnu pohybuje na 80 %. Trhy však mají často tendenci reagovat přehnaně a vzhledem k nedávnému komentáři šéfa RBA Lowa je podle nás stále pravděpodobné, že už sazby znovu klesat nebudou. Připomeňme, že podle vyjádření Lowa není snižování sazeb nyní ideálním řešením pro oživení investic a větší roli tak možná může do budoucna sehrát vláda a její strukturální programy.

AUDUSD pokračuje v cestě ke spodní hraně konsolidačního pásma poté, co nedokázal prolomit úroveň 0,7020. Zdroj: xStation5

Asijské indexy se obchodují níže, několik komentářů ze strany SAFE

V reakci na slabší seanci v USA dnes zůstává pod tlakem také Asie. Japonský index klesá o 0,7 %, šanghajský je v okolí nuly a Hang Seng ztrácí 0,7 %. Na vině je i napětí kolem komentářů amerického prezidenta Trumpa, který pozastavil jednání s Čínou a dál vyhrožuje novými cly v případě, že se země nebude chtít vrátit ke společnému stolu k dalšímu jednání.

Přes noc jsme se pak dočkali několika komentářů od čínského FX regulátora SAFE. Ten upozornil, že bude dělat i nadále vše pro to, aby udržel CNY na stabilních úrovních. Zároveň dodal, že čínské FX rezervy postupně rostou a že země bude postupovat směrem k liberalizaci pohybu kapitálu mezi Čínou a zbytkem světa. To podle regulátora vytvoří výrazný prostor k přílivu nového kapitálu do země.

CNY výrazně klesl proti USD v reakci na eskalaci obchodní války s USA. Zdroj: Bloomberg

Z dalších zpráv: