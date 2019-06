ECB: pokračující politika levného dluhu zakládá obří riziko

Evropská centrální banka nadále nepřiměřeně nafukuje dluhovou bublinu eurozóny, zatímco ekonomické zpomalení hlavních evropských ekonomik se dále prohlubuje. Dokonce část členů výboru deklarovala ochotu dále snižovat úrokovou míru (IR). Ta je přitom již nyní záporná. Tato diskrepance prosákla do médií několik málo hodin po té, co Mario Draghi, guvernér ECB, deklaroval pevný postoj centrální banky – totiž zachovat IR v současné podobě do 2020.