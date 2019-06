Grafen může vést k revoluci v akumulaci energie

Světový energetický průmysl spolu s rostoucím počtem automobilů na elektrický pohon, e-kol, smartphonů a vývojem solární energie tlačí technologie baterií do dříve nemyslitelných řešení. Posledních 25 let se drží na čele lithium-iontová baterie, která dokáže vtěsnat velké množství energie v malém prostoru. Podle výzkumné společnosti CCS Insight lithium-iontové baterie a související technologie nabíjení dosahují svých limitů, a vytvořila se tak potřeba hledat alternativní technologie. Jednou z nich je napájecí jednotka založená na grafenu.

Samsung v říjnu 2018 dokončil vývoj takzvaných grafenových baterií a předpokládá se, že do mobilních telefonů by se mohly dostat již v průběhu tohoto roku. Jelikož lithiové baterie již několik let narážejí na energetické limity, jejich vývoj se nezadržitelně zpomaluje. Nové grafenové baterie od známého výrobce telefonů, jejichž technologie je založena na "kuličce", mají mít až o 45 procent vyšší kapacitu a dobíjet se 5-krát rychleji než klasické lithiové.

Další výhodou grafenu je, že materiál stárne pomaleji než lithium a baterie jsou lehčí. Baterie mají 100násobně lepší elektrickou vodivost než měď a elektrony se přes grafen pohybují 140-krát rychleji než prostřednictvím silikonu.

Při zavedení masové výroby budou grafenové akumulátory levnější na výrobu, bezpečnější a ekologičtější než jejich předchůdce, protože při případném selhání kontrolních mechanismů nevzplanou. Časové, finanční a výzkumné úsilí se momentálně zaměřuje na konkrétní aplikace s cílem urychlit růst trhu s grafenem. Podle předběžných údajů ze Statista.com dosáhl jen v USA v roce 2016 hodnotu 9,1 milionu USD a předpokládá se, že do roku 2024 to bude 58,9 milionu USD. Globální trh s grafenem by podle výsledků studie se stejnojmenným názvem z roku 2017 mohl do roku 2025 dosáhnout hodnoty miliardy USD.

„Masových příchod grafenu na trh energetiky je signálem pro další zatraktivnění solární energetiky, která se stále více propojuje s akumulací,“ uvedl Marc Sottana, manažer projektu Battery Energy Storage ve skupině Solek, která je významným investorem do fotovoltaiky a soběstačných systémů dodávky energie z obnovitelných zdrojů. „Očekáváme, že se světový trh akumulace každý rok zdvojnásobí.“

Grafen je základní součástí grafitu, jehož globální cena se odvíjí na základě velikosti vloček a jejich čistoty. Očekává se, že cena velkých grafitových vloček do roku 2020 dosáhne 1 165 dolarů za metrickou tunu.

Spolu s rozšířením využitelnosti grafenu roste podle analýzy xPartners i zájem investorů o společnosti zabývající se jeho výrobou či zpracováním. Například akcie australské společnosti First Graphene Limited vzrostly od ledna letošního roku o 59 procent a momentálně se pohybují na hodnotě 0,27 AUD (0,19 USD). Naopak akcie japonské společnosti Showa Denko KK, která je lídrem v tomto segmentu, od začátku roku klesly, ale za poslední tři roky si připsaly celkově 226 procent a momentálně se nacházejí na hodnotě 3 140 JPY (29,3 USD).