Eurodolar stále u hranice 1,13

Americká spotřebitelská inflace byla v květnu nižší než se čekalo (1,8 % meziročně), což trh dále utvrdilo, že Fed brzy zahájí cestu snižování úrokových sazeb . To samozřejmě dolaru nemusí prospívat, avšak v paritě s eurem americká měna nakonec včera lehce zpevnila. To, co euru mohlo ublížit, byly pohrůžky amerického prezidenta Trumpa vůči evropským (převážně německým) firmám, že je bude sankcionovat za zapojení do kontroverzního ruského plynovodu Nord Stream 2. Dodejme, že Trump jednal včera s polským prezidentem Dudou, přičemž Polsku přislíbil trvalé umístění amerických vojáků, kteří budou částečně přemístěni právě z Německa. Taková slova se možná nelíbí euru , za to zlotý je s nimi evidentně spokojen.Výhledově je potenciálně nebezpečné pro euro dosažení smíru v italské vládní koalici, která se nyní může soustředit na implementaci rozpočtové expanze, za kterou ji Brusel hodlá penalizovat. To by mohlo tlačit rizikové prémie u italského vládního dluhu opět výše.