Ranní glosa (13.6.2019)

Šéf ECB Mario Draghi a šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardová vyslali včera společné varování: obchodní války výrazně ohrožují globální růst a jako první “na ráně” jsou země střední a východní Evropy včetně Česka. Lagardová dokonce specificky zmiňovala Českou republiku jako příklad ekonomiky , která je na otevřeném globálním obchodě životně závislá. Podle MMF patří i proto Česko v Evropě k nejzranitelnějším vůči eventuálnímu zavádění cel na vývoz aut do USA. To potvrzují i naše analýzy. Vývoz aut do USA je sice sám o sobě malý. V Česku ale řada odvětví i mimo automobilky dodává vstupy zahraničním výrobcům vyvážejícím auta do USA. Proto jsou sice samotné domácí automobilky vůči zavádění amerických cel relativně imunní (13. nejhorší dopad v EU), celá ekonomika ale nakonec překvapivě méně - čtvrtý nejhorší dopad v EU po Německu, Maďarsku a Slovensku.I kdyby se nakonec žádná cla na evropská auta nezaváděla, neznamená to, že je Česko mimo nebezpečí. Ba naopak. Tou největší hrozbou je podle našich zátěžových scénářů prudší zpomalení Německa. To nese již dnes z velkých ekonomik nejhůře globální válčení Ameriky a Číny, které se promítá do zpomalování globálního obchodu a investic . Se skoro polovičním podílem exportů na HDP v Německu (v USA je to jen desetina) není divu. Stačí tedy pokud se bude dál prohlubovat spor mezi USA a Čínou a německý průmysl bude mít problém dostat se ze současné recese. Čím delší negativní šok, tím menší pravděpodobnost, že ho Němci ustojí a domácí útraty vykompenzují slabý výkon exportně zaměřeného průmyslu . To by byl pro Česko o poznání větší problém než samotná cla na vývoz aut do USA.