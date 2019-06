Bloomberg: Alibaba tajně požádala o vstup na hongkongskou burzu

Čínský internetový obchod Alibaba Group Holding tajně požádal o vstup na akciovou burzu v Hongkongu. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Nabídka by mohla být největším vstupem na burzu v Hongkongu od roku 2010. Alibaba v roce 2014 uskutečnila rekordní nabídku akcií v New Yorku.

Vstup Alibaby na hongkongskou burzu by mohl posílit postavení tohoto města jako cílového místa pro akcie čínských technologických firem. Podnik také bude mít k dispozici více hotovosti.

Alibaba podle dřívějších informací zvažuje, že nabídne akcie za 20 miliard USD (453 miliard Kč). Druhá nabídka akcií má za cíl rozšířit finanční kanály, zvýšit likviditu a dostat akcie firmy blíže k investorům ve vlasti.

Společnost Alibaba v roce 2014 uskutečnila primární nabídku v New Yorku a z prodeje akcií získala 25 miliard USD, což znamenalo největší primární nabídku akcií na světě. Firma si vybrala New York, protože se jí nepodařilo přesvědčit regulátora burzy v Hongkongu, aby jí schválil navrhovanou strukturu řízení firmy, kdy skupina nejvyšších manažerů má kontrolu nad složením správní rady. Loni však regulátor tuto takzvanou duální akciovou strukturu u firem s akciemi na hongkongské burze povolil.



Rozhodnutí Alibaby přichází v době, kdy čínské firmy čelí rostoucímu nepřátelství ze strany americké vlády. Ta již umístila několik čínských technologických společností na černou listinu. Akcie Alibaby v New Yorku za poslední rok oslabily o více než 20 procent. Tržní kapitalizace firmy se nyní pohybuje kolem 400 miliard USD