Rozbřesk: Lagardová a Draghi varují před zranitelností Česka

Šéf ECB Mario Draghi a šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardová vyslali včera společné varování: obchodní války výrazně ohrožují globální růst a jako první “na ráně” jsou země střední a východní Evropy, včetně Česka. Lagardová dokonce specificky zmiňovala Českou republiku jako příklad ekonomiky, která je na otevřeném globálním obchodě životně závislá. Podle MMF patří i proto Česko v Evropě k nejzranitelnějším vůči eventuálnímu zavádění cel na vývoz aut do USA. To potvrzují i naše analýzy.

Vývoz aut do USA je sice sám o sobě malý. V Česku ale řada odvětví i mimo automobilky dodává vstupy zahraničním výrobcům vyvážejícím auta do USA. Proto jsou sice samotné domácí automobilky vůči zavádění amerických cel relativně imunní (13. nejhorší dopad v EU), celá ekonomika ale nakonec překvapivě méně - čtvrtý nejhorší dopad v EU po Německu, Maďarsku a Slovensku.

I kdyby se nakonec žádná cla na evropská auta nezaváděla, neznamená to, že je Česko mimo nebezpečí. Ba naopak. Tou největší hrozbou je podle našich zátěžových scénářů prudší zpomalení Německa. To nese již dnes z velkých ekonomik nejhůře globální válčení Ameriky a Číny, které se promítá do zpomalování globálního obchodu a investic. Se skoro polovičním podílem exportů na HDP v Německu (v USA je to jen desetina) není divu. Stačí tedy, pokud se bude dál prohlubovat spor mezi USA a Čínou a německý průmysl bude mít problém dostat se ze současné recese. Čím delší negativní šok, tím menší pravděpodobnost, že ho Němci ustojí a domácí útraty vykompenzují slabý výkon exportně zaměřeného průmyslu. To by byl pro Česko o poznání větší problém než samotná cla na vývoz aut do USA.

TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna proplula pod 25,60 poprvé od dubna tohoto roku. Letos se tam ovšem nikdy na dlouho “neohřála”. Je třeba si uvědomit, že i tentokrát je úleva především dílem slabšího dolaru a nemusí mít dlouhého trvání. Uvidíme, co se sázkami na pokles amerických sazeb udělá zasedání Fedu příští týden.



Zahraniční forex

Americká spotřebitelská inflace byla v květnu nižší než se čekalo (1,8 % meziročně), což trh dále utvrdilo, že Fed brzy zahájí cestu snižování úrokových sazeb. To samozřejmě dolaru nemusí prospívat, avšak v paritě s eurem americká měna nakonec včera lehce zpevnila. To, co euru mohlo ublížit, byly pohrůžky amerického prezidenta Trumpa vůči evropským (převážně německým) firmám, že je bude sankcionovat za zapojení do kontroverzního ruského plynovodu Nord Stream 2. Dodejme, že Trump jednal včera s polským prezidentem Dudou, přičemž Polsku přislíbil trvalé umístění amerických vojáků, kteří budou částečně přemístěni právě z Německa. Taková slova se možná nelíbí euru, zato zlotý je s nimi evidentně spokojen.

Výhledově je potenciálně nebezpečné pro euro dosažení smíru v italské vládní koalici, která se nyní může soustředit na implementaci rozpočtové expanze, za kterou ji Brusel hodlá penalizovat. To by mohlo tlačit rizikové prémie u italského vládního dluhu opět výše.



Ropa

Ropa si připisuje další těžké ztráty, když se včera její cena propadla o 4 % až pod hranici 60 USD/barel. Takto výrazný pokles má na svědomí překvapivý nárůst zásob surové ropy ve Spojených státech (+2,2 mil. barelů). Celkově jsou americké zásoby nejvyšší od července 2017 a pohodlně nad pětiletým průměrem, který je jednou z metrik, jimž věnuje zvýšenou pozornost OPEC.