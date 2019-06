Průmysl v eurozóně za duben nepotěší (Ranní zpráva z finančního trhu)

Průmyslová výroba v eurozóně pokračuje v propadu i na začátku druhého čtvrtletí, předstihové indikátory ale signalizují zlepšení v příštích měsících. Na českém trhu budou zveřejněna pouze data platební bilance, která by si po březnovém propadu měla v dubnu připsat solidní přebytek.

Průmysl v eurozóně pokračuje v propadu i v Q2

Dynamika průmyslové výroby v eurozóně se v únoru a březnu propadla do záporu a žádné zlepšení neočekáváme ani na začátku Q2. Naopak, náš odhad založený na známých datech o tom, jak si vedly jednotlivé země eurozóny, ukazuje, že se průmyslová výroba v dubnu meziměsíčně výrazně propadla. O co více si španělský průmysl vedl dobře (+1,7 % m/m), o to hůř se dařilo německé výrobě. Ta se bez započítání stavebnictví snížila o 2,3 % m/m. Předstihové indikátory však ukazují, že by si snad s výjimkou Německa mohl průmysl v eurozóně v příštích měsících polepšit ve všech zemích.

Spotřebitelská inflace v USA zvolňuje

Americká spotřebitelská inflace v květnu zvolnila o dvě desetiny. To bylo více, než očekával trh, především kvůli pomaleji rostoucím cenám pohonných hmot. Mírný pokles jádrové inflace nahrává holubičí rétorice americké centrální banky. Její představitelé budou zasedat příští týden a kromě nové prognózy se můžeme těšit i na zveřejnění mediánu výhledu úrokových sazeb. V současné době vzbuzují pozornost nejistoty okolo obchodních válek i slabší data z americké ekonomiky, které vyvolávají debatu o případném snižování sazeb Fedu. Trh téměř s určitostí předvídá, že sazby do konce letošního roku poklesnou. Kurz dolaru na statistiku reagoval spíše vlažně a drží se na 1,132 USD/EUR.

Bilance běžného účtu vykáže přebytek

Dnes bude na domácí půdě zveřejněna statistika bilance běžného účtu. Oproti březnovému jen velice mírnému přebytku 0,21 mld. CZK očekáváme v dubnu opět solidní výsledek. Ke kladné bilanci přispěje především obchod se zbožím a službami, který, jak už napověděla dřívější statistika ČSÚ zahraničního obchodu, by si mohl meziročně polepšit.

Koruna pod 25,60 EUR/CZK

Koruně včera k pohybu chyběly impulzy, a tak se celý den pohybovala v pásmu 25,61 CZK/EUR plus mínus jeden haléř. V závěru dne pak skokově posílila o 0,1 % a dobyla si tak nejsilnější pozici od ledna. Dnes ráno otvírá na 25,59 CZK/EUR. Rovněž polský zlotý posílil na 4,254 PLN/EUR , tedy nejsilnější hodnotu v tomto roce. Opačným směrem se vydal maďarský forint. Ten během dne ztratil 0,3 % a uzavřel obchodování na 322,2 HUF/EUR. Zápis z posledního zasedání maďarské centrální banky totiž odhalil, že všichni členové bankovní rady byli pro to, aby se v květnu sazby nezvyšovaly.