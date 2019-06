Analytici: Globální trh s auty může klesnout nejvíce od roku 2008

Celosvětový odbyt nových automobilů by se mohl v letošním roce snížit o více než pět procent na 79,5 milionu. To by představovalo nejprudší pokles od globální finanční krize z roku 2008. Vyplývá to z nejnovější analýzy centra pro automobilový výzkum na univerzitě Duisburg-Essen.



Podle šéfa centra Ferdinanda Dudenhöffera nyní globální automobilový průmysl stojí před hlubokou krizí. Hlavní příčinu této krize vidí Dudenhöffer v obchodní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa, která zahrnuje mimo jiné celní válku s Čínou.





Analýza předpokládá, že odbyt aut v Číně v letošním roce klesne zhruba o deset procent. V západní Evropě pak počítá s tříprocentním poklesem, uvedla agentura DPA.Čína v roce 2009 díky silnému růstu vystřídala na postu největšího automobilového trhu světa Spojené státy. Loni však automobilový trh v Číně v důsledku zpomalování hospodářské expanze zaznamenal první pokles od 90. let.

Značky Volkswagen a Mercedes-Benz ve stejný den oznámily, že odbyt osobních automobilů těchto značek v květnu pokračoval v poklesu. Koncern Volkswagen uvedl, že odbyt jeho hlavní značky VW se v květnu meziročně snížil o 5,1 procenta na 512.100 vozů. Pokles prodeje v Evropě a Číně totiž převážil nad růstem v Severní a Jižní Americe.



Součástí koncernu Volkswagen je rovněž česká Škoda Auto. Ta včera oznámila, že v květnu dodala zákazníkům 104.900 vozů, o 6,6 procenta méně než před rokem.



Konkurenční automobilový koncern Daimler také včera uvedl, že odbyt jeho automobilů Mercedes-Benz se v květnu meziročně snížil o 1,3 procenta na 195.690 vozů.