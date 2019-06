Počasí na konci týdne a o víkendu: Výrazné ochlazení zatím nečekejte, o víkendu bude až 35 °C.

Přes Českou republiku postupuje zvlněné frontální rozhraní, díky tomu budou ve čtvrtek velké teplotní rozdíly mezi západem a východem republiky. Mírné ochlazení dlouho nevydrží, už v sobotu by mohlo být až 35 °C.

Meteobox: Ochlazení v neděli, v novém týdnu bude kolem 28 °C

Na frontálním rozhraní, které včera ovlivňovalo počasí v Čechách, se vyskytovaly přeháňky a bouřky hlavně v severní polovině Čech. Kromě místních krup o velikosti maximálně do 2-3 cm se vyskytly i srážky ojediněle s úhrny kolem 30 mm (viz první obrázek).

Počasí ke konci týdne

Čtvrtek

Zvlněné frontální rozhrání bude ve čtvrtek postupovat z Čech na Moravu a do Slezska. To s sebou přinese rozdíly mezi východem a západem republiky. Přes den by mělo být převážně zataženo, přeháňky či bouřky by se zpočátku měly objevovat jen ojediněle, odpoledne a večer ve východní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku budou četnější. S bouřkami může odpoledne přijít také přívalový déšť, kroupy a silný vítr.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil výstrahu před silnými bouřkami. Ta je platná od 13:00 v Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Varování koní ve 23:00.

Kvůli přechodu frontálního rozhraní budou také rozdíly v teplotě. V Čechách se očekávají teploty kolem 22 až 27 °C, na Moravě a ve Slezsku pak bude podle ČHMÚ 28 až 33 °C. Na Moravě a ve Slezsku je až do 20:00 v platnosti výstraha před vysokými teplotami.

Pátek

Pátek by měl být oproti čtvrtku jasnější, přeháňky a bouřky by se měly objevovat jen při zvětšené oblačnosti a to zejména na západě Čech. Teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky, ČHMÚ předpovídá, že bude kolem 28 až 32 °C.

Počasí o víkendu

Sobota