Američtí finanční šéfové se chystají na recesi v příštím roce

Pokud jde o to, kdy skončí ojedinělá epocha amerického hospodářského růstu, mají finanční ředitelé amerických firem jasno. Nejdelší hospodářská expanze v moderních dějinách Spojených států by do voleb v roce 2020 mohla být minulostí.

Skoro polovina (48,1 %) CFO ve Spojených státech se domnívá, do poloviny příštího roku bude ekonomika USA v recesi. Průzkum Duke University/CFO Global Business Outlook také ukázal, že na to, že recese přijde do konce roku 2020, se připravuje 69 % finančních ředitelů.

Podle Johna Grahama z Duke University jsou si finanční ředitelé příchodem recese v roce 2020 jistější kvůli paralyzujícím následkům hospodářské a politické nejistoty na podnikání. Firmy mohou uprostřed nejistoty zastavit výdaje a přijímání nových lidí. „Mohlo by se z toho stát sebenaplňující se proroctví,“ uvedl Graham podle CNN.

Hospodářská expanze oslaví příští měsíc narozeniny a bude nejdelší v americké historii. Překoná tím i boom z let 1991-2001, pro který byl charakteristický internet a prohlubující se globalizace.

Ekonomika USA rostla loni o 2,6 % a banka Nomura předpokládá, že v roce 2020 růst zpomalí na 1,6 %. Podle průzkumu Národní asociace pro podnikatelskou ekonomiku, který byl zveřejněn v červnu, existuje zhruba 60% šance, že do konce příštího roku začne v USA recese. Jako největší nebezpečí zmiňovala většina ekonomů citovaných v průzkumu protekcionismus v zahraničním obchodu.

Všechny tyto názory se ale nakonec mohou ukázat jako scestné. Trumpova vláda se může rozhodnout cla odpískat, jako se to stalo před minulým víkendem v případě hrozících cel na mexické zboží.

Největší ekonomika světa je kromě toho odolná, což v minulosti prokázala opakovaně. A Fed se ji bude snažit udržet nad vodou, ať se bude na obchodní frontě dít cokoli. Wall Street sází na to, že aby podpořila růst, bude americká centrální banka brzy muset snižovat úrokové sazby.



Optimismus prokazovali američtí finanční šéfové ještě loni v létě, pak se ale nálada začala lámat. Pesimismus se ale projevuje už tři čtvrtletí za sebou. V prosinci jich recesi pro rok 2020 předpovědělo dokonce 82 % (teď to je jenom 69 %).

