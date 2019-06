Obnovení obav z obchodní války odnesly polovodiče

Hlavní indexy na Wall Street dnes drobně poklesly. Po drobném uklidnění ze začátku týdne se opět vracejí obavy z obchodní války mezi USA a Čínou. Nové obavy přivodil Donald Trump, který prohlásil, že dohoda s Čínou nebude dokud se s Pekingem neshodne na čtyřech až pěti základních bodech. Původně se jednání měla posunout již za tři týdny na summitu G20, prozatím ale nemáme informace, že by se obě strany blížily k dohodě, přestože v sázce je zdraví globální ekonomiky Dnešní data o inflaci podporují pravděpodobnost snížení úrokových sazeb. V příštím týdne proběhne zasedání FEDu. Tržní očekávání je prozatím nastaveno tak, že do konce roku dojde ke dvěma snížením a 80% pravděpodobnost je připisována tomu, že ke snížení dojde už na tomto nebo červencovém zasedání. Trhy v tuto chvíli doufají, že FED se bude snažit svou měnovou politikou potlačit globální zpomalování, vyvolané obchodními konflikty. Finanční sektor klesá nejvíce z celého zámořského trhu, jelikož finanční instituce mají tendenci benefitovat spíše z vysokých úrokových sazeb. Akcie Facebooku propadly o 2,1 % poté, co byly zveřejněny e-maily, které ukazují na zapojení výkonného ředitele Marka Zuckerberga do problematického nakládání s osobními daty uživatelů. Výrazně na Čínu navázaný sektor polovodičů poklesnul o 2,3 %. jeho propad táhly společnosti jako Micron Technology, LAM Research , které všechny ztratily více než 5 % hodnoty.