Světová infrastruktura postrádá biliony dolarů ročně

Poradenská společnost Price Waterhouse Coopers (PwC) hlásí významnou poptávku po globálních investicích do infrastruktury. Podle její studie musí být do roku 2025 investováno 4 až 9 bilionů dolarů ročně, aby bylo dosaženo populačního i hospodářského růstu ve světě. Vedle dopravního sektoru, tedy silnic, železničních tratí či přístavů, se to týká hlavně telekomunikací a energetiky. Investorům se tak otevírá velká příležitost.

Zejména v Asii poptávka po energii prudce roste – do roku 2030 se téměř zdvojnásobí, uvádí Asijská rozvojová banka. Hospodářská a sociální komise pro asijsko-pacifickou oblast (UNESCAP) přitom odmítá fosilní paliva, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, kvůli vysokým nákladům a neblahým vlivům na životní prostředí. Výsledkem je, že uspokojení hladu po energii v Asii nemůže být dosaženo bez výstavby a rozšíření obnovitelných zdrojů.

Elektřina z odpadu z cukrové třtiny

Soukromí investoři mohou využít zkušeností globální skupiny ThomasLloyd, která se specializuje na udržitelné infrastrukturní investice v Asii a patří k předním finančníkům v tomto odvětví. „Prostřednictvím fondů a dluhopisů ThomasLloyd mohou soukromí investoři společně s velkými institucionálními investory vložit své peníze do udržitelných solárních elektráren a zdrojů na biomasu – aktuálně v Indii a na Filipínách,“ říká T. U. Michael Sieg, předseda představenstva skupiny ThomasLloyd.

V Indii i na Filipínách již vyrábějí solární elektrárny ThomasLloyd energii pro téměř 680 tisíc obyvatel. Na Filipínách skupina v současné době realizuje tři elektrárny na biomasu, v nichž vzniká energie z odpadu ze sklizně cukrové třtiny. Ještě před několika lety byly zbytky páleny na polích, což vážně ohrožovalo kvalitu ovzduší. V elektrárnách na biomasu se odpad využívá šetrně k životnímu prostředí a je přeměňován na energii. Tímto způsobem se každoročně ušetří více než 57 tisíc tun oxidu uhličitého, což má stejný efekt jako výsadba přibližně sedmi milionů stromů.

Odpovědné investování se vyplatí

Tato udržitelná strategie, nazývaná společensky odpovědné investování, se zaměřuje na dosažení nejen hospodářských, ale i sociálních a ekologických výnosů. Celá řada studií ukázala, že investiční produkty se silnou udržitelností dosahují stejně dobrých nebo i lepších výsledků než méně udržitelné investice. Dokládá to například studie Morgan Stanley, v rámci níž bylo celosvětově prověřeno celkem 10 tisíc fondů. Také Univerzita v Hamburgu, která provedla největší analýzu v oblasti udržitelnosti, prokázala, že existuje pozitivní nebo alespoň neutrální vztah mezi aspekty udržitelnosti a finančními výsledky ve více než 95 % kontrolovaných investic. Tyto závěry vyvracejí rozšířené mínění, že mezi pozitivním společenským působením a dobrým výnosem panuje nerovnováha.

Široká paleta investičních produktů

Jak se mohou soukromí investoři zúčastnit na této atraktivní formě investic? Skupina ThomasLloyd nabízí celou řadu nástrojů v tuzemsku i v zahraničí, které přímo nebo nepřímo investují do infrastrukturních projektů v Asii. Různé profily výnosů, doby splatnosti a minimální investiční částky, stejně jako i způsoby účasti a výplat, umožňují investorům vybrat si vhodné produkty podle svých investičních cílů.

Aktuálně mohou zájemci z České republiky využít atraktivní nabídku dluhopisu ThomasLloyd CTI 3 CZK s úrokovou sazbou 7,00 % p.a. a čtvrtletní výplatou úroků. Neméně lákavé příležitosti k výdělku nabízejí i SICAV fondy

Dlouholetá historie výnosů ThomasLloyd je přitom velice pozitivní. 95,55 % všech jednorázových investic, které byly vynaloženy v období mezi 2003 až 2017, je v souladu s plánem, většina dokonce nad očekáváním. Z těchto výsledků profituje více než 50 tisíc investorů. Kompletní výkonová bilance pro všechny zájemce je veřejně publikována na webových stránkách ThomasLloyd Group.