Černý scénář veřejných financí? Výdaje lze rozložit na více let, říká Jan Pavel (Video)

Populace v České republice stárne, a pokud na to vláda nezareaguje, dostane se stát v příštích 50 letech do hlubokých problémů. Poukazuje na to zpráva Národní rozpočtové rady, podle které by státní dluh mohl stoupnout až na 222 procent HDP, což je více než dluhy jakékoli současné země EU. Jaká jsou řešení? Na otázky moderátorky Marie Bastlové odpovídá ekonom Jan Pavel z Národní rozpočtové rady.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/wCG/_bFLvAK4-cerny-scenar-verejnych-financi-vydaje-lze-rozlozit-na-vice-let.jpg" />

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Radiožurnál