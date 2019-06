Riziko recese hýbe světem komodit

V prvním červnovém týdnu zvýšily hedgeové fondy sázky na růst cen komodit ve 24 hlavních kontraktech futures o 57 % na 401 tisíc lotů. Existuje však řada významných rozdílů mezi třemi hlavními sektory, na něž působí dopady obchodní války, rizika recese, pohyby dolaru a zpoždění výsadby plodin.

Agresivní prodej ropy, zemního plynu, mědi a současný silný nákup zlata a obilovin znamenají, že tyto komodity jsou zranitelné vůči krátkodobým obratům. Zejména pokud by došlo k zásadním změnám ve fundamentálních a technických ukazatelích.

Surová ropa, ropné produkty a zejména zemní plyn se prodávaly v reakci na prudký pokles cen vyvolaný obavou z poptávky a rostoucími americkými zásobami. Rostoucí pozornost zaměřená na obavy z poptávky vedla v posledních pěti týdnech k 32% snížení kombinovaných čistých dlouhých pozic WTI a Brentu. To částečně vysvětluje silné zotavení z minulého týdne, kdy oba kontrakty našly podporu na 50 USD/barel pro WTI a na 60 USD/barel pro Brent.

Riziko recese nadále přitahuje prodej mědi ze strany makroekonomických fondů. Čisté krátké pozice vzrostly z 5 tisíc lotů na 46 tisíc lotů, což je tříleté maximum a téměř rekordní úroveň. Krátkodobá pozornost je upřena na možnou oblast obratu na 2,60 USD/libru na grafu ve formaci „hlava a ramena“, který sahá až do počátku roku 2017.



Zlato je po rekordní nákupní horečce zranitelné

Zrychlený nákup zlata vedl k nárůstu dlouhých čistých pozic o rekordních 85 tisíc lotů na 118 tisíc lotů, což je 14měsíční maximum. Oblast rezistence mezi 1 350 a 1 390 USD/unci se zatím nepodařilo překonat, z čehož se dá předpokládat, že nové dlouhé pozice čeká úzkostný týden. A to nejen po obnoveném oživení akcií a malém nárůstu výnosů z dluhopisů od minulého pátku. Krátké čisté pozice stříbra klesly na polovinu na 20 tisíc lotů. Avšak skutečnost, že tento pohyb nedokázal snížit několik desetiletí trvající diskont vůči zlatu vyvolává obavy nových kupujících.

Drama kolem kukuřice

Minulý týden pokračoval neuvěřitelný závod o snížení krátkých pozic amerických obilných a sojových futures. Za pouhé tři týdny nakoupily fondy rekordních 510 tisíc lotů sojových bobů, pšenice a kukuřice. Kukuřice zaznamenala nejdramatičtější obrat, když fondy přešly z rekordních krátkých pozic v dubnu na nynější dlouhé čisté pozice ve výši 108 tisíc lotů.

Zpráva WASDE rozváže investorům ruce

Trh se nyní zaměřuje na zprávu WASDE amerického ministerstva zemědělství, která byla zveřejněna včera. Ta prezentuje předpovědi americké vlády týkající se toho, jak moc ovlivní opožděný výsev a výsadba předpovědi produkce, sklizně a zásob.

U měkkých komodit se rekordní čisté krátké pozice cukru snížily o 13 %, protože cena změnila směr. Desetiprocentní nárůst ceny kávy Arabica podpořil 37% snížení čistých krátkých pozic. Avšak současně došlo během oživení i ke snížení dlouhých pozic, takže v tuto chvíli nevypadá potenciál pro růst příliš slibně.

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.