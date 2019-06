Davies: Fed pravděpodobně zabrání kolapsu akciového trhu

Finanční trhy čelí obavám z obchodních válek a Fed podle známého investora a ekonoma Gavyna Daviese zvažuje, jak reagovat na možný šok vyvolaný obchodními tenzemi. Davies se domnívá, že klíčové je, zda půjde o šok poptávkový či naopak nabídkový (zvedající inflaci jako například během ropného šoku v roce 1973). A Fed se podle jeho názoru kloní k variantě, že bude moci ignorovat cenové tlaky a sníží sazby, aby snížil riziko recese. Šlo by o scénář podobný roku 1995.



Ceny dluhopisů nyní podle Daviese naznačují, že trhy čeká snížení sazeb v červnu a do roku 2020 by měly celkově klesnout o 100 bazických bodů. Fed až donedávna nenaznačoval, že by k nějakému blízkému snížení sazeb mělo dojít, naopak na základě mediánu projekcí členů jeho vedení bylo možné usuzovat, že příští rok by se sazby měly nacházet o 25 bazických bodů nad jejich současnou úrovní. „Když se podobná situace objevila naposledy, bylo to v prosinci roku 2018 a akciové trhy pak kolabovaly ve strachu z přehnaného růstu sazeb,“ připomíná investor. Dodává však, že šéf Fedu Jay Powell nyní mění svou rétoriku a hovoří o tom, že centrální banka udělá, co bude třeba, aby udržela expanzi při životě.



I projevy některých dalších členů FOMC podle Daviese naznačují, že pokud tempo růstu klesne, Fed politiku uvolní i v případě, že by nově zavedená cla zvýšila spotřebitelské ceny . Richard Clarida jako jeden z vrcholných zástupců Fedu na CNBC dokonce hovořil o letech 1988 a 1995, kdy byla politika uvolněna proto, aby se preventivně zabránilo poklesu ekonomické aktivity. A podle něj může být podobný krok zvažován i nyní.Davies k tomu podotýká, že je zajímavé, pokud je člen vedení Fedu takto ochoten ignorovat inflační tlaky dané novými tarify . Jejich dopad je přitom nyní hodnocen jako silnější než před časem. Ukazují na to akademické studie a k tomu existuje nebezpečí, že obchodní válka bude dál eskalovat. Clarida přitom na CNBC konkrétně uvedl, že cla mohou zapůsobit jako negativní nabídkový šok, dolehnout na produktivitu a jednorázově zvednout ceny. Nabídková strana ekonomiky se ale podle něj celkově „pohybuje správným směrem“. Zmínil také dobře ukotvená inflační očekávání a tudíž je podle něj namístě „tolerance k negativnímu nabídkovému šoku“.Podle Daviese FOMC v červnu sazby pravděpodobně nesníží, ale může indikovat, že do konce roku pokles sazeb nastane. Jestliže se pak nedostaví recese, takový krok by měl omezit rizika pádu akciového trhu. Býci by pak mohli poukazovat na to, že akcie si po preventivním snížení sazeb v roce 1995 připsaly během šesti měsíců 14 %.Zdroj: Financial Times