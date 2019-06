US - nižší květnová inflace je dobrou zprávou pro trhy

Index spotřebitelských cen v USA se za květen zvedl o mírných 0,1 procenta a meziroční inflace dosáhla 1,8 procenta. To je těsně pod konsensem 1,9 pct i předchozím údajem 2,0 pct. Jádrová inflace klesla na rovná 2 procenta a také ona mírně podstřelila očekávání.



Květnová čísla v podstatě zapadají do toho, co vidíme už několik měsíců. Pokles inflace ale může být vnímán jako signál o ustupujících poptávkových cenových tlacích, které by mohly ještě více otevírat prostor pro snížení úrokových sazeb . V tomto smyslu mohou sázky na super holubičí Fed vesele pokračovat. Pozitivní zpráva to je pro dluhopisy i akcie , bezprostřední reakce je však skromná.





Detaily květnové zprávy odhalují, že celkovou inflaci táhly níž levnější energie všeho druhu. Stabilizujícím prvkem byly naopak ceny potravin. V rámci jádrové inflace působí směrem dolů především ceny oděvů, zdravotnických výrobků nebo aut, zatímco náklady na bydlení svým 3,3procentním růstem inflaci podporují.