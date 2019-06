Nenápadní tchajwanští technologičtí obři vycházejí ze stínu na světlo

Ve stínu Tchaj-peje 101, nejvyššího mrakodrapu tchajwanského hlavního města, dorazilo 1. června na největší světovou výstavu elektroniky Computex 42 tisíc lidí. Kupovali tu, prodávali a pokukovali po všech možných elektronických součástkách, které si lze představit. Větráky s pulzujícími neonovými barvami. Počítačové skříně v nespočetných odstínech béžové. Nekonečné variace optických kabelů. A samozřejmě čipy.

Tato obrovská výstavní plocha je ve skutečnosti vedlejší. Skutečná akce se odehrává vysoko nahoře v hotelových apartmánech Tchaj-peje. Rezervují si je světové technologické firmy předtím, než si zaletí na schůzku s tchajwanskými firmami, bijícím srdcem globálního dodavatelského řetězce v elektronice.

Největší tchajwanské firmy spíše vyrábějí produkty pro další firmy jako smluvní výrobci, než aby je prodávali přímo zákazníkům. Tržby 19 největších z nich činily dohromady 394 mld. dolarů. Mistrně koordinují zapeklitou logistiku tak, aby stovky součástek z Asie dorazily ve správný čas na správné místo a aby továrny, většinou v Číně, mohly hladce běžet. Largan, Pegatron, Quanta a TSMC jsou názvy firem, které moc lidí nezná. Zato jejich zákazníky (Huawei, Apple, Amazon) ano. Přitom bez svých tchajwanských spojek by to uvedené firmy nezvládly.

Všechny iPhony a mnoho zařízení od Huawei běží na špičkových mikroprocesorech od TSMC. Largan zase brousí miniaturní čočky a další optické vybavení, které přijde do dražších foťáků ve smartphonech. Ty levnější mnoha značek jsou v podstatě generika vyráběná Pegatronem nebo Quantou. Hon Hai, známější jako Foxconn, je jedinou firmou, která má kapacitu na to, aby dirigovala armádu pracovníků potřebných na navýšení produkce iPhonů. Naprostá většina jeho továren o velikosti stadionu je sice v Číně, ale operačním centrem je Tchaj-wan. Nálepka na zařízeních Apple “Designed in California. Assembled in China” postrádá základní dodatek: „Made by Taiwan“.

Zajatci studené války

Zároveň se ale tito nenápadní technologičtí giganti ocitají uprostřed technologické studené války mezi Čínou a Amerikou. TSMC je možná nejdůležitějším dodavatelem pro Huawei. Prozatím tvrdí, že rozhodnutí Ameriky z minulého měsíce zakázat z důvodu národní bezpečnosti svým firmám, aby vyvážely technologie této čínské firmě, ji neovlivňuje. Propracované manažerské systémy dodavatelského řetězce TSMC ukazují, že vývozy pro Huawei neobsahují dostatek amerického duševního vlastnictví na to, aby do tohoto zákazu spadaly. Nicméně je tato firma pod tlakem, stejně jako její tchajwanští vrstevníci. Šíří se zvěsti, že Foxconn zastavil část výroby pro Huawei. (Huawei to popírá. Foxconn to odmítl komentovat.) Minulý týden Čína uvedla, že sestavuje svůj vlastní seznam „nespolehlivých“ zahraničních firem.

Už dříve pokukovaly tchajwanské firmy mimo Čínu, aby našly místo pro nové továrny. Teď je k tomu popostrčily ještě rostoucí náklady na čínské mzdy a dřívější cla na čínské dovozy prezidenta Donalda Trumpa. Jenže přemisťováním článků z komplexního dodavatelského řetězce jako Šen-čen v jižní Číně (800 km od Tchaj-peje vzdušnou čarou) zvýší náklady na dopravu a logistiku a ukrojí z už tak úzké marže tchajwanských firem. A úplný exodus z Číny se zdá nemožný už jen proto, že je málo jiných míst, která mají takovou expertizu, kterou aglomerace jako Šen-čen během těch let vybudovaly.

Některé tchajwanské firmy potichu hledají, kde jinde se uchytit. Pegatron plánuje investovat asi 1 miliardu dolarů do nového zpracovatelského závodu na indonéském ostrově Batam, pouze hodinu trajektem ze Singapuru. Další tchajwanské firmy Foxconn a Wistron mají obě továrnu na iPhone v Indii.

Uniknout pozornosti je pro tchajwanské firmy čím dál těžší. Pokud počítáte i Hongkong, spotřebuje Čína 40 % tchajwanských vývozů, většina toho zásluhou smluvních výrobců. Zhruba jeden milion Tchajwanců, což je zhruba jedna desetina jeho pracovní síly, pracuje v Číně.

Otázka politiky

Vztahy mezi Tchaj-wanem a Čínou, která považuje tento ostrov za část svého území, jsou velmi napjaté, zejména když je u moci progresivní demokratická strana, která trvá na tom, že Tchaj-wan je nezávislý. Minulý měsíc Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton pobouřil Čínu tím, že porušil dekády trvající precedent a setkal se se svým tchajwanským protějškem. Zakladatel Foxconnu a nejbohatší muž Tchaj-wanu Terry Gou mezitím usiluje o prezidentskou nominaci největší opoziční strany, která je vstřícná k Číně.

Většina Gouových kolegů – šéfů technologických firem – raději drží hlavu sklopenou. Není divu, protože jim vyhovovalo být ve stínu. Od teď si ale budou muset začít zvykat na světlo reflektorů.

