Ceny ropy klesají, čínská inflace v květnu zrychlila

<br>

Ceny ropy klesají v reakci na API report

Čínské indexy ztrácí momentum, výsledky CPI podle očekávání

Trump upozornil, že dohoda s Čínou bude buď skvělá nebo žádná

Ceny ropy klesají

Ceny ropy jsou dnes od rána pod prodejním tlakem, když se propadají o necelá dvě procenta. K tomu pravděpodobně přispěly obavy ze zpomalení světové ekonomiky a poslední API report, který upozornil na výrazný růst amerických ropných zásob. Podle něj zásoby ropy minulý týden rostly o 4.8 mil barelů a benzínu o 0.8 mil barelů, což bylo shodně nad většinovým konsenzem. Na druhou stranu jsme se ale dočkali docela příznivého EIA reportu. Americká agentura změnila výhled pro růst produkce směrem dolů na tento i příští rok. Nově očekává, že by americká produkce ropy měla letos růst o 1,36 mil. bpd na 12,32 mil. a příští rok o 940 tis. bpd. Další dobrou zprávou pro býky by mohl být komentář, ministra pro ropu Spojených arabských emirátů, který uvedl, že je OPEC blízko dohodě na prodloužení platnosti aktuálních těžebních kvót alespoň do konce letošního roku.

Brent se vrací zpět pod prodejní tlak poté, co se nedokázal odrazit od nižších úrovní. Další vývoj cen ropy bude záviset na vývoji světové ekonomiky a politické situace ve světě. Pomoci by ale mohlo prodloužení aktuálních kvót ze strany OPECu. To by však mohlo být již v cenách ropy započteno, takže je prostor pro býky zatím zdá se spíše omezený. Zdroj: xStation5

Čínská inflace zrychluje na rostoucích cenách potravin

Čínské akciové indexy dnes zaostávají částečně i díky komentářům amerického prezidenta. Ten uvedl, že bude dohoda s Čínou buď skvělá nebo žádná a že se k jednáním vrátí až teprve tehdy, kdy se Čína vrátí k podmínkám, které byly předjednány začátkem tohoto roku. Šanghajský akciový index dnes ráno ztrácí 0,6 %, zatímco Hang Seng klesá o 1,3 %. Co více, dočkali jsme se dnes také čínských výsledků inflace, která meziročně rostla o 2,7 % a zrychlila tak o dvě desetiny procenta. Na vině jsou hlavně vyšší ceny potravin, které rostly o 7,7 %. Samotný růst pak táhly hlavně ceny vepřového (18,2 %), zeleniny (13,3 %) a ovoce, které rostly dokonce o 26,7 %. Podle analytiků by se ceny ovoce měly stabilizovat během léta, kdy nabídka vzroste, ale stejné nemůže být řečeno o vepřovém, které roste kvůli africké prasečí chřipce a jejímu dopadu na nabídku vepřového na trhu. Nutno však dodat, že poslední růst inflace byl tažen hlavně nabídkovými faktory a je tedy mimo kontrolu měnové politiky PBOC. Její reakce na inflaci by proto měla být spíše omezená.

Po neúspěšném breaku nad 10 580 bodů, začíná cena znovu klesat. Nejbližší support nyní vidíme na 10 230 bodech. Zdroj: xStation5

Z dalších zpráv: