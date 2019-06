Rozbřesk: Jsou české inflační tlaky za vrcholem?

Květen přinesl další pokles nezaměstnanosti a nárůst inflace. Na první pohled tak domácí ekonomika dál vře a do jisté míry volá po vyšších úrokových sazbách. Pod povrchem se ale leccos mění.



Za prvé, inflace šla v květnu vzhůru na 2,9 % hlavně kvůli potravinám. Jádrová inflace očištěná o potraviny, pohonné hmoty a regulované ceny dál již pátým měsícem v řadě klesá z 3 % na začátku roku na současných 2,5 %. Zdá se tak, že je za svým vrcholem.



Současně nezaměstnanost sice dál klesá (2,6 %), počet neobsazených pracovních míst narůstá (346 tisíc) a růst mezd zůstává svižný (7,3 %). V některých odvětvích, zejména pak v automobilovém průmyslu, začínají být ovšem podniky při vytváření nových pracovních míst opatrnější. A jejich opatrnost může s horšícím se počasím nad Evropu narůstat.



Poslední podnikatelské nálady z eurozóny totiž nevěstí nic dobrého. Naposledy to včera potvrdil index ekonomické nálady Sentix, který v eurozóně spadl do blízkosti čtyřletých a v Německu dokonce až k devítiletým minimům. Zejména Německo sklízí nejtrpčí plody obchodního válčení USA a Číny. Krom Sentixu na ně ukazuje i klíčový index IFO (pětiletá minima) a ostatně i poslední tvrdá data z průmyslu, která zaznamenala v dubnu překvapivě prudký propad. Vše tak zatím ukazuje na pokles německého hospodářství ve druhém kvartále. A se slabým Německem v zádech těžko věřit, že budou domácí inflační tlaky ještě výrazně akcelerovat..



TRHY

CZK a dluhopisy

Rozumné výkony akcií v kombinaci s rostoucími sázkami na pokles amerických sazeb a slabým dolarem svědčí rozvíjejícím se trhům včetně koruny. Měnový pár se tak pokouší o posun pod 25,60 EUR/CZK. Domácí kalendář událostí je relativně prázdný, koruna se může dál těšit na zasedání Fedu (příští týden). Ten však ve finále může rozvíjejícím trhům připravit spíše negativní překvapení.



Zahraniční forex

Dolar zůstává pod mírným tlakem, neb sázky na snížení úroků ze strany Fedu pro nejbližší období jsou stále relativně vysoké (na červen okolo 17 %, na červenec dokonce 77 %). V tomto smyslu údaje za americkou výrobní inflaci trh zásadněji nepohnula.

Uvidíme, zdali sázky na snížení amerických sazeb (Fedu) a potažmo eurodolar nějak ovlivní dnešní spotřebitelská inflace v USA (za květen).

Ropa

Ropa Brent se bez výraznějších výkyvů usadila v těsné blízkosti 62 USD/barel, a to navzdory medvědímu vyznění měsíčního reportu EIA. Americká agentura totiž drasticky přepsala výhled na globální růst spotřeby ropy v tomto roce (-160 tis. barelů denně, celkem 1,22 mbd) i příštím (-110 tis. barelů denně, celkem 1,42 mbd), čímž jasně signalizuje, že poptávková strana trhu není ani zdaleka v nejlepší kondici.



Již tradičně pak EIA překreslila i výhled na americký růst těžby. Ten by měl zpomalit ke konci tohoto roku (zřejmě v reakci na pokles těžební aktivity v první půli 2019), nicméně i tak zůstane druhý největší v historii Spojených států. Ve výsledku tak budou USA v tomto roce zodpovědné za celých 70 % přírůstku globální těžby.