Nejlepší 5G akcie roku 2019 – Investujte do příští internetové revoluce

5G akcie mohou mít obrovský prospěch z další internetové revoluce.

Revoluce, ve které je ústředním tématem rychlejší internet a zejména internet věcí.

Co je to vlastně 5G? A které akcie mohou těžit z této již kontroverzní a rušivé technologie?

Co je 5G

5G je oficiálně internet 5. generace. Telekomunikační společnosti a vlády tvrdě pracují na zavedení sítě 5G, která nahradí stávající 4G síť. Toto je síť, kterou nyní používáte při surfování na internetu pomocí smartphonu. Podle odhadů by síť 5G měla být minimálně 10x rychlejší než síť 4G.

Síť 5G bude také charakteristická větší propustností dat a menší latence. Doba komunikace mezi zařízeními bude značně snížena. Konkrétně, s 5G jsou data posílána za 1 milisekundu, zatímco u 4G sítě to trvalo 50 milisekund.

Jak funguje 5G?

Síť 5G vyžaduje fotoniku pro zpracování velkého množství bezdrátových dat. Fotonika je technologie pro přenos informací světelnými částicemi. Čím vyšší je frekvence, tím rychlejší je připojení. Tato rychlost však bude zajištěna na úkor dosahu antény. V důsledku toho bude třeba instalovat mnohem více malých kanálů. Jako kanály však budou moct fungovat i objekty, jako jsou například autobusové zastávky či veřejné osvětlení.

Síť 5G není zcela nesporná. Může mít negativní dopad na zdraví lidí. Různé studie ukázaly, že mohou být důsledky pro srdce, mozek, DNA, játra a plíce různých zvířat. O rizicích pro člověka však nebylo provedeno dostatek vědeckého výzkumu. Dalším diskutovaným aspektem sítě 5G je otázka bezpečnosti a soukromí.

Členské státy EU dohodly, že v průběhu roku 2020 nainstalují síť 5G alespoň v jednom velkém městě. Realizace tohoto projektu však není jistá. Vývoj byl již několikrát zpožděn a členské státy nesmějí poskytovatelům povolit, aby do konce roku 2020 používali frekvenční prostor mezi 24,25 a 27,5 GHz pro sítě 5G.

Internet of things

Vzhledem k rychlosti a nižší latenci je síť 5G vynikající nebo nezbytná pro budoucnost tzv. internetu věcí. Pod tímto pojmem si lze představit situaci, kdy jsou každodenní zařízení připojena k síti a mohou prostřednictvím této sítě vyměňovat data. Jedním z příkladů jsou například inteligentní lednice nebo inteligentní termostat.

Tato zařízení můžete následně ovládat telefonem a také být informován o jejich stavu – můžete například zjistit, co se aktuálně nachází ve vaší ledničce.

Síť 5G by mohla být chybějícím kouskem skládačky, aby se auto s vlastním pohonem stalo realitou. Protože autonomní auto potřebuje zpracovat tolik informací, musí být možné počítat se superrychlou sítí s nejmenší možnou latencí. Pouze tímto způsobem může být auto s vlastním pohonem zavedeno do praxe bezpečným způsobem. Investice do autonomního řízení se pohybují v miliardách – téměř všechny velké automobilové společnosti plně investují do elektrické a autonomní jízdy.

Nejlepší 5G akcie

Průkopníkem 5G technologií je momentálně společnost Huawei, která vynaložila na výzkum a vývoj přibližně 15 miliard EUR. To je více než Ericsson a Nokia. Díky tomu je společnost předním výrobcem technologie 5G a může ji také dodávat levně. Investice do největšího vývojáře 5G sítě – Huawei jsou však obtížně obchodovatelné, jelikož jejich domácí burza se nachází v Číně a pro investory jsou k dispozici pouze omezeně.

Chcete-li naskočit na vlnu nové internetové revoluce, můžete investovat do akcií jiných lukrativních společností, které se zabývají novou sítí 5G. Podívejme se na akcie, které jsou pro evropského investora snadněji dostupné.

3. Akcie Nokia (NOK)

Finská společnost Nokia (ISIN: FI0009000681 – symbol: NOKIA – měna: EUR) byla koncem minulého tisíciletí jedničkou na trhu s mobilními telefony. V roce 2005 prodala Nokia svůj miliardtý telefon. V té době byla společnost skutečným průkopníkem v oblasti telekomunikačních zařízení. Akcie Nokia jsou kótovány na finském akciovém trhu a na americké NYSE.

Po finanční krizi z roku 2008 společnost začala pomalu upadat. V roce 2012 společnost utrpěla ztrátu ve výši 5 miliard EUR, což bylo zapříčiněno mimo jiné vzestupem smartphonů. Nokia se v posledních letech zaměřila na síťovou infrastrukturu, navigační služby a vývoj nových technologií. Jednou z těchto nových technologií je právě 5G. V současné době je Nokia dokonce jedním ze zakladatelů internetu 5. generace v Evropě.

Akcie Nokia je v poslední době pod tlakem, protože společnost včas nedodala slibované 5G produkty a obecně začala zaostávat za konkurencí. Vyloučení Huawei z USA však z dlouhodobého hlediska vrací společnost Nokia zpět do hry. Nokia nedávno uzavřela 37 smluv o dodání 5G zařízení s poskytovateli telekomunikací. Momentálně se akcie Nokia obchodují přibližně na 17násobku očekávaného zisku v roce 2019. Zisk však v následujících letech pravděpodobně prudce vzroste ruku v roce s implementací sítě 5G do každodenního života. Pro dlouhodobé investory se tedy jedná o velmi zajímavou investici.

2. Akcie Keysight Technologies (KEYS)

Další akcií je Keysight Technologies (ISIN: US49338L1035 – symbol: KEYS – měna: USD) je pro většinu lidí poměrně neznámá společnost. Př zavádění 5G sítě však hraje klíčovou roli. Keysight pomáhá síťovým společnostem testovat kritická zařízení, aby mohli přecházet z fáze výzkumu a vývoje do fáze výroby.

Keysight urychluje přechod na síťové zařízení 5G. Společnost již v září podnikla kroky k zavedení 5G testovacího řešení pro výrobu základnových stanic. Společnost tvrdí, že škálovatelnost a nákladová efektivita tohoto řešení umožní výrobcům síťových zařízení provádět objemové testy vybavení infrastruktury potřebné pro nasazení 5G.

S takovými řešeními může společnost těžit z růstu masivního nasazení základnových stanic potřebných pro umožnění 5G sítí v globálním měřítku. Výzkumný pracovník skupiny Dell’Oro Group odhaduje v následujících pěti letech objem poptávky po základnových stanicích na více než 20 milionů kusů.

Tržby společnosti vzrostly v posledním čtvrtletí o 19 % na 1,05 miliardy USD. Akcie se obchodují za méně než 14násobek očekávaného zisku pro příští rok. Pro investory, kteří chtějí těžit z evoluce 5G sítě je tato akcie velmi lukrativní.





Skyworks Solutions (ISIN: US83088M1027 – symbol: SWKS – měna: USD) je významným poskytovatelem komunikačních čipů. Jejím největším klientem je společnost Apple, což je důvod, proč byla cena akcie Skyworks v poslední době pod tlakem.

Společnost vyvinula zařízení, které zlepšuje efektivitu sítě, což povede k větší kapacitě a většímu pokrytí. Jak již bylo řečeno, jedna z nevýhod sítě 5G je malý dosah jejích přenašečů. To je důvod, proč poskytovatelé telekomunikačních služeb zřídili malé mobilní sítě, aby zákazníkům nabídli super rychlé připojení 5G. Očekává se tedy, že prodej drobných buněk enormně vzroste.

Skyworks také těží ze zvýšené poptávky po anténách ve smartphonech. Očekává se, že počet antén v smartphonech se zdvojnásobí, aby podpořil vyšší přenosové rychlosti, což však také více zatíží jejich baterie. Skyworks přišla s řešením tohoto problému.

Stručně řečeno, tento podíl může plně těžit ze vzestupu 5G v následujících letech. Akcie Skyworks je navíc atraktivně oceněna již nyní. Obchoduje se za pouhý 10-násobek očekávaného zisku za rok 2019. Obrat a zisk nadále rostou a cash flow je v pořádku. Tuto akcii jsme proto vybrali jako vítěze našeho letošního seznamu.

