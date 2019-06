Americká inflace zvolní (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněna květnová inflace. Ta v meziročním vyjádření zřejmě mírně zpomalí, což by mohlo posílit spekulace ohledně snižování úrokových sazeb v USA. Zasedání Fedu nás čeká již příští týden. Kromě americké inflace kalendář dnes nic zajímavého nenabízí.

Horší inflační data v USA by mohla pomoci euru

Inflace ve Spojených státech v květnu pravděpodobně zvolnila, a to v důsledku nižších cen energií. Její meziroční dynamika by tak měla dosáhnout 1,8 % po dubnových 2,0 %. To by mohlo přilít do ohně spekulacím ohledně brzkého snížení úrokových sazeb v USA a pomoci euru na silnější úrovně. Jádrové ceny by měly v meziměsíčním vyjádření stoupnout o 0,2 %, v meziročním srovnání pak stagnovat na úrovni 2,1 %. V následujících měsících by inflace měla opět mírně akcelerovat. Příčinou by měla být nižší srovnávací základna a květnové zavedení cel na 200 mld. USD čínského zboží dováženého do USA. To tvoří asi 5 % amerického spotřebního koše, a bude tak inflaci tlačit mírně směrem nahoru.

Obchodní války poslaly evropskou důvěru do záporu

Důvěra v ekonomiku eurozóny v červnu propadla na -3,3 bodu, když ještě v květnu se nacházela na kladných 5,3 bodech. Podle ředitele společnosti Sentix stojí za propadem důvěry zostření obchodních válek mezi Spojenými státy a Čínou. Euru ale propad evropské důvěry nijak zásadně nevadil. V průběhu dne mělo tendenci posilovat a dnes ráno otevírá nad hladinou 1,130 USD/EUR.

Vyšší inflace koruně na silnější úrovně nepomohla

Květnová inflace překvapila růstem 0,7 % m/m a 2,9 % y/y. O dvě desetiny předčila nejen odhad trhu ale i centrální banky. Náš výhled, že centrální banka bude muset kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům v domácí ekonomice sáhnout k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, tak zůstává stále v platnosti. Rizikem je především vývoj v zahraničí, který by mohlo vést ke zpomalení globální poptávky a tím i horší výkonnosti české ekonomiky. Více jsme se květnové inflaci věnovali zde: http://bit.ly/2XDj7Th.

K inflačnímu vývoji se vyjádřil i guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Podle jeho slov je květnový růst inflace spíše dílčím výkyvem způsobený růstem cen potravin. Žádnou změnu trendu by v něm nehledal. Situace je nyní podle jeho slov vyrovnaná. Na jedné straně je to vyšší inflace, na straně druhé spíše zpomalování ekonomického růstu a v posledních dnech i určité obnovení posilování koruny. Kurz koruny po slovech guvernéra zkorigoval své ranní zisky a ve srovnání s předchozím dnem skončil beze změny na úrovni 25,63 CZK/EUR. Ostatní regionální měny ztrácely - polský zlotý 0,1 % na 4,267 PLN/EUR, maďarský forint pak 0,2 % na 320,7 HUF/EUR.

V regionu dnes bude kalendář událostí prázdný. Spokojit se tak budeme muset s děním na světových trzích, popřípadě s obchodováním technického charakteru.