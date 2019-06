Akciové trhy si vybírají oddechový čas (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Na podobě smlouvy mezi státem a ČEZ se začíná intenzivně pracovat.

Evropské akcie na úvod seance zamíří dolů.

Spojené státy dnes zveřejní spotřebitelské ceny. Evropa dnes prakticky nic zajímavého nenabízí.

Société Générale snížila doporučení pro dvě společnosti. Akcie francouzské realitní společnosti Icade nově doporučuje prodávat, konkurenční firmy Fonciere Lyonnaise pak držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie nakonec zisky z počátku včerejšího obchodování neudržely a indexy uzavřely v červené nule. Konkrétně se ztráty u všech třech hlavních indexů pohybovaly ale jen do pěti setin procenta. V rámci S&P 500 převážily výprodeje průmyslových podniků, jejichž akcie za posledních pět seancí přidaly více jak 5 %, a tak obchodníci vybírali zisky, možná i ze stále panující nervozity na trzích ohledně stále nekončícího jednání o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou. Pozornost investorů se stále více a více stáčí k zasedání G20 v Japonsku, které se uskuteční na konci června a mohlo by přinést významnější pokrok ve vyjednávání.

Oddechový čas si vybírá i asijsko-pacifický region. Prakticky všechny burzy dnes míří do červeného. Nejvíce se prodávají akcie v Hongkongu, kde index padá o 1,7 %. Zobchodované objemy se ale zde nebo i v Japonsku pohybují pod 30denními průměry, což spíše nasvědčuje tomu, že jde o technické faktory než změnu sentimentu. Regionální index MSCI Asia Pacific odepisuje 0,3 %.

Dnes by neměla očím investorů uniknout data o americké spotřebitelské inflaci. Včerejší ceny průmyslových výrobců žádné překvapení sice nepřinesly, nicméně v případě dnešní slabší růstové dynamiky by se dále zvýšily spekulace, že by Fed mohl ještě letos snížit úrokové sazby. To by bylo vodou na mlýn akciovým trhům.

ČEZ

Hospodářské noviny dnes rozebírají výstavbu jádra nejen v České republice. Co se týká výstavby nových bloků v České republice, nepadlo nic zásadně nového. Vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl nyní pracuje na uzavření smlouvy mezi státem a ČEZ, která by měla ochránit zájmy státu i drobných akcionářů. Její podoba a detaily by mohly být známy do konce roku.

Prozatím se hovoří o tom, že výstavba nového zdroje by měla být rozdělena do několika etap. Konec každé etapy by byl svázán s možností, že by ČEZ například v případě změn v regulaci mohl za předem sjednaných podmínek převést celý projekt na stát. Zároveň vůbec není jasné, o jaké technologie by mělo jít, ale stále se více dostává dopopředí, že by se mohlo jednat spíše o malé reaktory s výkonem o řád nižší, které by se daly postupně instalovat jako stavebnice. Dovedeme si tak představit, že budoucí tendr by mohl být vyhlášen takovým způsobem, aby měli šanci na úspěch i dodavatelé těchto menších zdrojů.

Vzhledem k nejasnostem ohledně toho, jaká technologie bude vůbec dodávána, a vzhledem k tomu, že v nejbližších 3 až 5 letech si přípravy vyžádají investice pouze okolo 3 mld. CZK, si nadále myslíme, že současné ceny akcií příliš moc reflektují riziko výstavby nerentabilního zdroje s negativním dopadem na minoritní akcionáře. Vidíme tak i díky tomu prostor pro růst akcií. Více v naší nové analýze http://bit.ly/CEZ_upd1906.