Ve Sněmovně je rekordní množství stran. Může se úplně zablokovat

V Poslanecké sněmovně je zastoupeno nejvíce politických stran v novodobé historii Česka. Poté, co se odštěpili tři poslanci z SPD a založili vlastní hnutí, a poté, co včera Václav Klaus mladší oznámil vznik nového uskupení, je ve Sněmovně zastoupeno už jedenáct stran. Podle politologů může být v budoucnu sněmovna naprosto zablokovaná.

V roce 1998 bylo ve Sněmovně zastoupeno pět politických stran, v roce 2002 jen čtyři, v roce 2010 zase pět. Nyní je to ale dvojnásobek. "Na začátku se dařilo, že ty dvě klíčový strany - jedna pravicová, jedna levicová - měly vždycky okolo 30%. Teď se to naprosto rozbilo," tvrdí politolog Jan Kubáček.

"Dá se říct, že počet politických stran i to, jak jsou rozdělené mezi sebou, koresponduje s tím, jak jsou voliči rozdělení," dodává Kubáček. Podle politologů se rozdělení může podepisovat na efektivitě práce poslanců. Čím více stran, tím vyšší pravděpodobnost, že se budou v důležitých otázkách názorově rozcházet.

Složitě se skládá vláda, získává podpora pro návrhy zákonů a zdlouhavější je i samotný legislativní proces. Předsedové poslaneckých klubů totiž mají přednostní právo řečnit a také nejsou omezeni časem. A podle politologů je potom rozdíl, jestli tohoto práva může využít předsedů pět, anebo devět.

"Polsko zažilo situaci, kdy v parlamentu bylo 25 subjektů a ten parlament byl totálně neakceschopný. U nás jsme někde na hraně," tvrdí politolog a sociolog Jan Herzmann. Podle politologů by sněmovna fungovala efektivněji, kdyby názorově blízké strany vytvořily koalice. To by si prý ale žádalo změnu volebních pravidel.