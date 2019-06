Jste workoholik? Přiznejte si to včas!

I když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, není tomu tak

Je třeba si uvědomit, že chorobná pracovitost má negativní vliv na mezilidské vztahy, ničí nevratně vaše zdraví, hrozí vám deprese nebo třeba syndrom vyhoření. Nejohroženější jsou vzdělaní lidé, kteří využívají jejich kreativitu a v jejich práci je vysoká soutěživost. V nebezpečí jsou také podnikatelé a obchodníci. Ač se workoholismus z větší míry týká spíše mužů, i ženy mohou být workoholičky. Podle posledních průzkumů se za workoholiky považuje až 50 % pracujících lidí.

Jak poznáte, že trpíte workoholismem? Zamyslete se nad následujícími body





Trávíte v práci stále více času

Pracovní doba vám nic neříká. Ač spousta lidí pracuje nad rámec své smluvené pracovní doby a zůstává déle v práci v době uzávěrek, šibeničních termínů nebo nenadálých zakázek, neznamená to hned, že se jedná o workoholiky. Avšak normální zdravý člověk se po pár dnech zápřahu cítí unavený, jeho výkon postupně klesá a organismus si potřebuje odpočinout. Workoholik tohle nezná, ten naopak v případě horšího výkonu a slabších pracovních výsledků na tempu ještě přidá a zvýší pracovní nasazení. Workoholici totiž při náročné práci pociťují adrenalin a ten způsobuje, že se cítí blaženě a šťastně.

Kladete práci na první místo

Nemáte žádné koníčky. Možná existují věci, které byste rádi dělali, ale nemáte na ně prostě čas. Domů se chodíte jen vyspat nebo v případě, že pracujete z domova, téměř nevycházíte z pracovny. S přáteli už se téměř nevídáte a s rodinou prohodíte sotva pár slov. Pokud tedy slíbíte, že budete s dětmi nebo absolvujete rodinnou večeři, stejně myslíte po celou dobu na práci a tajně kontrolujete příchozí e-maily v telefonu.

Nevnímáte okolí a jejich názory na vaše pracovní nasazení neberete vážně

Zpočátku slýcháváte od svých blízkých, že to přeháníte, že jenom pracujete. Pobízí vás k odpočinku, snaží se vymyslet společné aktivity a tlačí na vás, ať odložíte telefon aspoň na chvíli, když trávíte čas spolu. Postupně se cítíte nepochopení, lidé vás za práci odsuzují a jsou naštvaní. Workoholik si ani v tuto chvíli často nic neuvědomí!

Neumíte vypnout a odpočinek je pro vás tabu

Jste v podstatě propojení s telefonem a notebookem, stejně jako matka s dítětem pupeční šňůrou. Neumíte se zastavit, dát stranou technické vymoženosti a vydat se jen tak do přírody. Když se vám rozbije mobilní telefon, nefunguje počítač nebo nedej bože zůstanete bez připojení k internetu, jste nesoustředění, podráždění a hrozí, že každou chvíli vybuchnete vzteky. Pokud vás rodina či partner(ka) vytáhne na dovolenou, myšlenky po celou dobu upínáte k práci. Ostatní lidé vám připadnou líní, nevýkonní a hloupí.

Pokud stále nevíte, zda máte problém, odpovězte si na tyto otázky

Pracuji více než 12 hodin denně a nic jiného mě moc nezajímá?

Řeším pouze pracovní záležitosti a na ostatní se nedokážu soustředit?

Mám rád(a) všechno pod kontrolou a jsem perfekcionista?

Mám v žebříčku hodnot práci na prvním místě?

Nemám čas na rodinu, přátele a koníčky?

S rodinou netrávím moc času, ale starám se o ni materiálně?

Bez práce jsem podrážděný a snadno se rozčílím?

Mám zdravotní problémy?

Pokud jste odpověděli alespoň na 3 otázky ANO, tak máte pravděpodobně náběh na workoholismus.

Jak řešit workoholismus?

Jedná se vlastně o závislost na práci. Pro workoholika je práce drogou a hlavní životní náplní. Když nepracuje, projeví se abstinenční příznaky. Bohužel často u neléčeného workoholismu dochází ke zdravotním problémům a kolapsům. Hrozí fyzické vyčerpání, deprese, dlouhodobý stres, syndrom vyhoření, žaludeční problémy, vysoký krevní tlak apod. Jak tomu předejít? Vezměte si dovolenou, a to nejméně na 2 týdny, kratší dovolená totiž neumožní tělu nabrat sílu a pořádně se zregenerovat. Uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe a nad celou situací získáte nadhled. Pokud si ani poté nebudete jistí sami sebou a budete pochybovat o tom, že to zvládnete, domluvte si schůzku s koučem či psychoterapeutem, nemusíte se stydět za to, že na to sami nestačíte!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.