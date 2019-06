Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého měsíce nově hlášení uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní stav ke konci sledovaného měsíce z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let ženy osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

9 304 1 698 2 062 1 232 294 438 392 8 940 7 758 4 879 4 183 1 449 418 11 706 2 725 193 2 612 143 11 769 668 3 052 3 456 3 251 1 961 485 30

1 808 365 460 271 69 103 86 1 713 1 375975 763 350 84 2 813454 105 370 82 2 874 118 831 725 652 443 137 8

1 942 359 418 253 59 89 76 1 883 1 700 1 008 908 232 97 1 312 292 6 281 5 1 322 55 255 688 663 375 90 5

4 093 695 869 481 140 205 183 3 919 3 340 2 166 1 828 576 171 5 698 1 540 77 1 527 41 5 675 419 1 413 1 437 1 343 834 167 10