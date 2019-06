Nejhodnotnější značkou světa je Amazon, až za ním Apple a Google

Americký internetový obchod Amazon letos po 12 letech přeskočil Apple a Google a s ohodnocením 315,5 miliardy dolarů (7,15 bilionu Kč) se stal nejhodnotnější značkou světa. Vyplývá to z žebříčku BrandZTop 100, který sestavuje reklamní agentura WPP a její firma pro průzkum trhu Kantar.



Na prvních dvou pozicích žebříčku se v posledních 12 letech střídala dvě jména - Google a Apple. Nyní Apple s 309,5 miliardy dolarů obsadil druhou příčku a Google s 309 miliardami třetí. Čtvrté místo si udržel Microsoft.



V seznamu stovky společností figuruje letos 15 čínských firem, zatímco v prvním hodnocení z roku 2005 byla jediná. Nejhodnotnější čínskou značkou se letos stal on-line prodejce Alibaba, se 131,2 miliardy dolarů předběhl internetový podnik Tencent.





Obchod Amazon , který založil nejbohatší člověk světa Jeff Bezos, v posledních pěti letech zvýšil svou hodnotu pětinásobně. Za poslední rok stoupla o 52 procent. Amazon expandoval například v oblasti zdravotnictví, v dodávkách potravin a hotových jídel a s hlasovou asistentkou Alexa i ve sféře rozeznávání hlasu. "To znamená, že toto jméno má zvuk v řadě rozdílných kategorií," uvedl šéf společnosti BrandZ David Roth.Dobře si vedly právě ty společnosti, které zvládly tento nový model různých služeb. "Značky musí pochopit, jakou hodnotu může tento typ modelu vytvořit, a měly by přijmout takový postoj, jaký by je v budoucnu přivedl k úspěchu," napsal Roth v e-mailu serveru televize CNBC.Na celkovém žebříčku dominují technické, finanční a maloobchodní značky, zatímco nejrychleji rostoucí kategorií je luxus.Na seznam BrandZ se dostanou jen firmy , jejichž akciemi se veřejně obchoduje, nebo zveřejňují finanční výsledky. Hodnocení vychází z rozhovorů s více než třemi miliony spotřebitelů o tisících značek a z analýz obchodních a finančních výsledků společností, s využitím dat firmy Kantar.