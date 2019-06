Fed ignoruje ekonomické hrozby

Makroekonomické zpomalení již nemusíme očekávat, neboť je tu. Pravděpodobnost recese ve třetím nebo čtvrtém kvartále je nyní až 50 %. Fed však v této situaci evidentně zaostává a popírá aktuální tržní situaci. Je překvapující, jak hluboko strčil Fed hlavu do písku.

Investoři dnes vstupují do investic s předpokladem, že ceny půjdou nahoru. Očekávají totiž, že Fed v budoucnu sníží sazby. Mohlo by k tomu dojít již v tomto měsíci. Za normálních okolností by to měl být pro investory nákupní signál, protože trhy dostanou od centrální banky podporu pro další růst.

Tato logika však již neplatí. Je zřejmé, že Fed se při hodnocení reálné situace mýlí a popírá aktuální vývoj. Makro ukazatele totiž naznačují, že čelíme riziku recese, což je silným signálem pro prodej, nikoliv pro nákup.

Šéf pobočky Fedu v New Yorku, John Williams, má při hlasování předsednictva silné slovo. Minulý týden uvedl, že výhled pro americkou ekonomiku je nadále příznivý a uznal, že investoři očekávají od centrální banky snížení sazeb. "Můj základní scénář vývoje ekonomiky je velmi dobrý. Jako vždy však musíme být připraveni i na změnu výhledu," uvedl na tiskové konferenci. Jeho následující citát však není ničím jiným než projevem ignorace: "Inverze výnosové křivky dluhopisů není podle mě předzvěstí budoucí recese".





O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.