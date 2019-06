Výměna stráží: Které tituly nakopne příchod Generace Z?

Mladí spotřebitelé začínají spoluutvářet tvář americké ekonomiky, a zatímco některé společnosti mají dobrou pozici měnících se vzorců utrácení využít, některé stálice ekonomické krajiny budou muset o své místo na slunci zabojovat. Podle ekonomů Morgan Stanley poskytnou mileniálové a Generace Z (lidé narození po roce 2000) v horizontu příštích 20 až 30 let ekonomice USA nadprůměrnou vzpruhu a analytici společnosti se zamysleli nad tím, které akcie budou z nadcházejících změn těžit nejvíce.

Velké banky mohou trpět odsunem nejmladší skupiny zákazníků, kteří v prostředí digitálního a mobilního bankovnictví vyrůstali, k fintechovým firmám a technologickým gigantům jako jsou PayPal, Amazon a Google, myslí si analytici Morgan Stanley. V současné chvíli pak vidí největší pokrok v mobilním bankovnictví u Bank of America, nejlepší služby určené skupině mladší 18 let u Capital One Financial, u mileniálů pak podle Morgan Stanley vede First Republic Bank.

Mezi produkty a službami, za něž mladí Američané utrácí disproporční podíl svého příjmu, jsou telefony, oblečení a stravování mimo domov. Když pak analytici vztáhly trendy převládající mezi mladými generacemi k demografickému vývoji, mezi možnými vítězi jim vzešly společnosti jako Chipotle Mexican Grill, Starbucks, a Nike.

Další společností dobře postavenou společností je Apple, a to díky své nabídce zdravotnických služeb provázaných s technologiemi. Dařit by se mělo také firmám navázaných na mobilitu zaměstnanců a zvýšení efektivity pracovníků. Mezi ty patří například vývojáři softwaru Saleforce.com nebo Adobe, uvádí analytici Morgan Stanley.

Měnící se preference ovšem spotřebitelů nebudou hrát do karet každému. Spediční firmy, které v uplynulých letech zaznamenaly výrazný růst podnícený rozvojem e-commerce, budou muset čelit pobídkám retailerů k vyzvedávání objednaného zboží na prodejnách a snahy maloobchodníků využít své stávající logistiky k doručování zboží z kamenných obchodů.

Zdroj: Bloomberg